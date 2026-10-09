Planazo en Mendoza: una noche de gastronomía, vinos y música por una causa solidaria

La Noche de los Chefs celebra su 23° edición con una propuesta gastronómica y artística que reunirá a reconocidos cocineros y bodegas. Lo recaudado será destinado a mejorar la infraestructura de AMEM.

Una noche para probar diferentes propuestas gastronómicas, disfrutar de vinos mendocinos y conocer el trabajo de algunos de los chefs más reconocidos de la provincia. Así será una nueva edición de La Noche de los Chefs, un encuentro que además tendrá un objetivo solidario.

La propuesta llega a su 23° edición bajo el lema “Cocinando esperanzas” y reunirá a 21 restaurantes y numerosos chefs que participarán con distintas estaciones gastronómicas.

La experiencia comenzará con una recepción acompañada por música en vinilos y degustaciones de distintas bodegas. Luego, los invitados podrán recorrer las estaciones gastronómicas, que tendrán como protagonistas productos regionales y de estación.

Entre los chefs y restaurantes que participarán se encuentran Abrasado, Bistró Casa Vigil, Pan & Oliva, Riccitelli, Los Bocheros, Legado Fuegos, Montecatini, 1884 Restaurante Francis Mallmann, Isidris y Auténtico, entre otros.

Uno de los momentos centrales será la tradicional Cena de los Chefs, con un plato principal creado especialmente para esta edición a partir del trabajo conjunto de reconocidos cocineros. La propuesta tendrá dirección gastronómica de Fede Pettit y GULA.

La gastronomía estará acompañada por una programación artística que incluirá música, danza y folclore. Participarán el grupo de danza Valkirias, Chakaymanta y el Ballet Folclórico de la Ciudad de Mendoza.

También habrá una selección de vinos de distintas bodegas para acompañar la cena y un brindis final con espumante.

Más allá de la propuesta gastronómica, el encuentro tiene un objetivo solidario. Todo lo recaudado será destinado a renovar y actualizar la infraestructura y la tecnología de la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple (AMEM).

La institución trabaja desde hace más de 35 años en la atención y rehabilitación de personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas, además de acompañar a sus familias.

Por eso, la organización plantea esta edición como una oportunidad para disfrutar de la gastronomía mendocina y, al mismo tiempo, colaborar con el trabajo que realiza la asociación.

Cuándo y dónde será La Noche de los Chefs

La 23° edición de La Noche de los Chefs se realizará el 21 de octubre en la Báscula de la Nave Cultural, en la Ciudad de Mendoza.

Para comprar las entradas o consultas, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp: 54 9 11 6786-3675.