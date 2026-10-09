Videos: así fue el impresionante aluvión en Chile que arrastró autos y colectivos

Un fuerte aluvión afectó este jueves por la tarde a Santiago de Chile y localidades aledañas, luego de intensas lluvias en un corto período. El agua y el barro arrastraron autos, colectivos y árboles, mientras varias avenidas quedaron completamente inundadas. Las Condes fue la comuna más afectada: el presidente José Antonio Kast decretó la zona como área de catástrofe y se suspendieron las clases.

Un impresionante aluvión sorprendió este jueves por la tarde a Santiago de Chile y otras zonas de la Región Metropolitana, donde las intensas precipitaciones provocaron desbordes y grandes corrientes de agua y barro que avanzaron por las calles. El fenómeno dejó vehículos arrastrados, viviendas afectadas y al menos seis personas lesionadas, entre ellas un menor que sufrió una fractura.

Las lluvias se intensificaron alrededor de las 17 y, en pocos minutos, algunas avenidas del noreste de la capital chilena se transformaron en auténticos ríos. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron autos, vehículos de transporte público y árboles desplazados por la fuerza del agua.

Ante la magnitud de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para las comunas afectadas de la Región Metropolitana.

Así comenzó el alud de barro en Chile‼️🚨 https://t.co/foeLGVuHxU — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) October 8, 2026

Las Condes, la comuna más afectada por el aluvión

La situación más grave se registró en Las Condes, en el sector precordillerano del noreste de Santiago. Allí, calles y avenidas quedaron anegadas y varios vehículos fueron arrastrados por las corrientes.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago dispuso el acuartelamiento general de sus más de veinte dotaciones para responder a las distintas situaciones de emergencia. Su comandante, Giorgio Tromben, confirmó que seis personas resultaron lesionadas, incluido un menor con una fractura.

Más imágenes sobre el alud de barro en Chile. https://t.co/qgo1D7TfsS — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) October 8, 2026

Pasadas las 18.30, el Gobierno chileno informó que el presidente José Antonio Kast se encontraba coordinando las tareas con el ministro del Interior y había instruido el traslado de funcionarios, incluido el ministro de Obras Públicas, para colaborar con el municipio en los rescates y la contención de la emergencia.

El propio mandatario confirmó que se había comunicado con la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y con la directora de Senapred para conocer el impacto del fenómeno. Posteriormente, decretó la zona como área de catástrofe.

Tras esa decisión, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las clases en la comuna.

🇨🇱⛈️⛈️🌊🛘Un potente alud de barro tras intensas lluvias en San Carlos de Apoquindo y #LasCondes en Santiago, #Chile. Varios vehículos y un autobús de transporte público fueron arrastrados por la fuerte corriente. Al menos seis 6 resultaron heridas, incluido un niño de un año que sufrió fracturas. #AludDeBarro • — netsysmX (@netsysmx1) October 9, 2026

Qué provocó el aluvión en Santiago de Chile

Las primeras explicaciones oficiales apuntaron a desbordes de cursos de agua provenientes de la zona precordillerana.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, señaló que la obstrucción de dos ductos paralelos que debían conducir el agua fuera del área urbana habría contribuido a la emergencia.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que el episodio se habría originado en el desborde de la Quebrada Honda, en los sectores más próximos a la cordillera.

También se reportaron desbordes en el trazado del río Mapocho, particularmente en la confluencia con el estero del Arrayán, desde donde el agua avanzó hacia sectores urbanos.

La emergencia tuvo repercusiones además en el sudoeste de la Región Metropolitana, en la comuna de Talagante, donde el río Mapocho confluye con el río Maipo.

¡De Terror! Personas fueron arrastradas en sus vehículos durante el Aluvión en Santiago de Chile. La emergencia es más grave de lo que mostraban las primeras imágenes: hay personas heridas, vehículos arrastrados, viviendas inundadas y una alerta roja que abarca diez comunas de la Región Metropolitana. #Chile https://t.co/cNEtokAg82 — Audi Rodriguez (@Audi_Rodriguez) October 9, 2026

Calles anegadas y vehículos arrastrados por la corriente

Carabineros de Chile advirtió sobre el avance de un importante caudal de agua por la calle General Blanche hacia el poniente, luego del desborde de un canal ubicado en la calle Francisco Bulnes Correa.

Ante el riesgo, el área de Transporte de la Región Metropolitana pidió evitar la circulación por el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo y la avenida General Blanche.

“No transite hacia este lugar. Varios vehículos fueron arrastrados por el caudal”, advirtieron las autoridades.

La Municipalidad de Las Condes también solicitó evitar los sectores de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

PRECAUCIÓN ALUVIÓN EN CHILE 🇨🇱 🌊

Peligroso aluvion bajando por Lider de General Blanche, San Carlos de Apoquindo, zona metropolitana de Santiago de Chile

Octubre 8 de 2026

Vía @jsoegnciaio https://t.co/KiyrzrBdTD — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 8, 2026

Clínicas y universidad afectadas por el agua

El aluvión también afectó instalaciones sanitarias y educativas de la zona. La Universidad de los Andes informó que, por razones de seguridad, restringió temporalmente el ingreso y la salida del campus para las personas que se encontraban en su interior. Además, indicó que no se podían retirar vehículos de los estacionamientos hasta nuevo aviso.

El centro de salud de esa universidad fue uno de los establecimientos afectados por el ingreso de agua. También se reportaron inundaciones en la Clínica San Carlos de Apoquindo UC Christus.

Videos difundidos durante la emergencia mostraron salas médicas y pasillos anegados, mientras el personal intentaba trasladar mobiliario y equipamiento para protegerlos de la corriente.

Hasta el momento de los reportes citados, ambos centros de salud no habían informado públicamente si se habían producido lesiones entre sus pacientes, evacuaciones o suspensiones de actividades.

Las autoridades continuaban coordinando la respuesta ante una emergencia que, en pocos minutos, transformó calles de Santiago y sectores aledaños en cauces de agua y barro, con importantes daños materiales y vehículos arrastrados por la corriente.