Tembló en Mendoza este viernes: ¿lo sentiste?

El movimiento telúrico fue de magnitud 3.4 en la escala de Richter y se registró cerca de las 19:30 de este viernes.
Un fuerte sismo volvió a sentirse en Mendoza durante la tarde de este viernes 9 de octubre. El movimiento sísmico ocurrió exactamente a las 19:29 y, debido a su escasa profundidad, fue percibido en gran parte del territorio provincial.
El evento fue confirmado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), que informó que el fenómeno alcanzó una magnitud de 3,4 y tuvo su epicentro en cercanías de Luján de Cuyo a 9 kilómetros de profundidad.
Dónde fue el epicentro del temblor en Mendoza
Según los datos oficiales difundidos por el INPRES, el epicentro del sismo se ubicó a 32 km al E de Uspallata; 51 km al N de Mendoza; 51 km al NO de Lavalle.
Uno de los factores que explica la intensidad con la que fue percibido el movimiento fue su profundidad de apenas 9 kilómetros. Este tipo de sismos, aunque no siempre presentan una magnitud elevada, suelen sentirse con mayor intensidad debido a que ocurren muy cerca de la superficie terrestre.
Qué debe tener una mochila de emergencias para sismos
De acuerdo con las recomendaciones oficiales, cada familia debería tener a mano una mochila con los siguientes elementos básicos:
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Agua potable y alimentos no perecederos, como enlatados, arroz, barras de cereal o galletas (siempre verificar las fechas de vencimiento).
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Lista de teléfonos importantes, incluyendo familiares, bomberos, hospitales y el 911.
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Datos personales de cada integrante del hogar: DNI, grupo sanguíneo, obra social y medicación habitual.
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Botiquín de primeros auxilios con medicamentos esenciales.
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Linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, silbato y guantes.
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Documentos personales y copias de seguridad.
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Ropa de abrigo, manta, kit de higiene y algunas herramientas básicas.