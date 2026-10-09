Tembló en Mendoza este viernes: ¿lo sentiste?

Un fuerte sismo volvió a sentirse en Mendoza durante la tarde de este viernes 9 de octubre. El movimiento sísmico ocurrió exactamente a las 19:29 y, debido a su escasa profundidad, fue percibido en gran parte del territorio provincial.

El evento fue confirmado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), que informó que el fenómeno alcanzó una magnitud de 3,4 y tuvo su epicentro en cercanías de Luján de Cuyo a 9 kilómetros de profundidad.

Dónde fue el epicentro del temblor en Mendoza

Según los datos oficiales difundidos por el INPRES, el epicentro del sismo se ubicó a 32 km al E de Uspallata; 51 km al N de Mendoza; 51 km al NO de Lavalle.