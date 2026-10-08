Planazo gratis en Mendoza: un concurso busca las mejores recetas de familia

La propuesta está dirigida a mayores de 60 años de Ciudad y permite presentar una receta salada propia para competir en la etapa departamental de “La Receta de la Abuela”.

¿Tenés una receta familiar que pasó de generación en generación y que nadie prepara como vos? Hay un planazo gratuito para ponerla en valor y competir en un certamen que busca recuperar esos platos y las historias que hay detrás de cada uno.

La Ciudad de Mendoza abrió la convocatoria para la etapa departamental de la 9ª edición de “La Receta de la Abuela: Herencia de Sabores”, un certamen destinado a residentes de Capital mayores de 60 años.

La participación es libre y gratuita. Cada participante podrá presentar una única receta salada de elaboración propia, que deberá estar escrita a mano.

Pero no alcanza con explicar cómo se prepara el plato. La propuesta también pide contar de dónde viene la receta, quién la enseñó, qué significado tiene para la familia y cómo fue transmitida a lo largo de los años.

Además, la presentación deberá incluir el listado completo de ingredientes con sus cantidades, los utensilios necesarios y el tiempo estimado de preparación.

Las recetas serán evaluadas por un jurado de especialistas, que tendrá en cuenta aspectos como la originalidad, la fidelidad a las tradiciones, la complejidad del plato y la claridad de la presentación.

Y hay un incentivo extra: quien gane la instancia departamental representará a la Ciudad de Mendoza en la final provincial del certamen.

Cómo participar

Las fichas y recetas se reciben de manera presencial hasta el 13 de octubre.

Los interesados deberán acercarse al Departamento de Integración Social para Personas Mayores, en el tercer piso de la sede municipal, 9 de Julio 500, ala oeste.

La recepción se realiza de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30.

La gran final provincial será el 24 de octubre en el Estadio Cubierto Dr. Vicente Polimeni, en Las Heras.