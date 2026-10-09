Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá

Un sismo de magnitud 7,7 tuvo epicentro cerca de la provincia de Los Santos y se sintió en distintas regiones de Panamá. En la capital evacuaron edificios altos por precaución y todavía no hay un balance oficial de daños ni de personas afectadas.

Un fuerte sismo se registró este viernes 9 de octubre en Panamá y se sintió en distintas regiones del país. El movimiento provocó evacuaciones preventivas en edificios altos, mientras las autoridades evalúan posibles daños y afectaciones.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre, a las 12.56, hora local, con epicentro preliminar a 39 kilómetros de Tonosí, en la provincia de Los Santos. El movimiento se sintió con fuerza en la ciudad de Panamá y otras regiones, donde vecinos y trabajadores describieron una sacudida prolongada.

Tras el temblor, se activaron medidas preventivas en la capital panameña y se evacuaron edificios altos. Residentes y trabajadores abandonaron las instalaciones y se concentraron en espacios abiertos por precaución.

Los primeros reportes también indicaron que algunos objetos cayeron dentro de viviendas durante el movimiento. Sin embargo, en las primeras horas posteriores al sismo todavía no había un balance oficial confirmado sobre daños estructurales ni sobre la cantidad de personas afectadas.

FUERTES AFECTACIÓNES EN LA CUIDAD DE PENONOMÉ TRAS EL TEMBLOR 8.0 REGISTRADO EN PANAMÁ . https://t.co/cqpCDjmTTr — 8️⃣8️⃣Jota-A (@Jota_35) October 9, 2026

Dónde fue el epicentro del terremoto en Panamá

La ubicación preliminar del epicentro sitúa el sismo cerca de la península de Azuero, en la costa del Pacífico panameño, una zona con actividad sísmica.

La magnitud y la localización informadas inicialmente podrían ser ajustadas a medida que los organismos especializados completen sus análisis y publiquen mediciones definitivas.

Señor temblor que se acaba de sentir en Ciudad de Panamá. Cc @tvnnoticias https://t.co/Pfe5FP6ZoV — Freddy Pitti (@freddypitti) October 9, 2026

Qué hacer después de un fuerte sismo

Ante este tipo de movimientos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomienda mantenerse alejado de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que presenten daños.

También aconseja revisar las condiciones de seguridad de las viviendas y los edificios y seguir las indicaciones de las autoridades antes de regresar a los inmuebles evacuados.

Mientras continúa la evaluación de las posibles consecuencias del terremoto, se aguarda información oficial para determinar el alcance de los daños provocados por el movimiento