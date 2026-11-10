Planazo en Mendoza: dos días con concursos, K-pop, videojuegos y figuras del anime

La convención reunirá a artistas de Japón, Corea del Sur, Alemania y Latinoamérica, con concursos, shows, videojuegos, talleres y actividades para todas las edades. También habrá invitados especiales de algunas de las series animadas más populares.

Los fanáticos del anime y la cultura pop asiática tendrán un planazo especial en Mendoza con una nueva edición del Mendotaku.

La convención llegará con invitados internacionales, competencias, música y espacios dedicados al universo de los videojuegos, el cosplay y las producciones animadas.

Entre las figuras más esperadas se encuentra Shinichiro Watanabe, uno de los directores más reconocidos de la animación japonesa, creador de títulos como Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Space Dandy, Terror in Resonance, Carole & Tuesday y Lazarus. También participó en proyectos como The Animatrix.

La música tendrá como representante a Maki Otsuki, cantante japonesa conocida por interpretar Memories, uno de los temas más recordados de One Piece. A ellos se sumará el actor surcoreano Shin Hyun-joon, reconocido por su papel de Tae-hwa en la serie Escalera al cielo.

Otro de los invitados será el cosplayer alemán Ben Bergmann, conocido como Maul Cosplay. Sus caracterizaciones se destacan por la elaboración de los vestuarios y la incorporación de acrobacias y combates escénicos.

El doblaje latinoamericano tendrá una participación especial con artistas que dieron voz a personajes de algunas de las series animadas más conocidas.

La convención reunirá a Juan Guzmán, voz de Jack en Samurai Jack y Rick Sánchez en Rick y Morty; Enzo Fortuny, quien interpreta a Inuyasha, Yuji Itadori en Jujutsu Kaisen y Natsu Dragneel en Fairy Tail; y Genaro Vázquez, recordado por sus trabajos como Spike Spiegel en Cowboy Bebop, Androide 17 en Dragon Ball Z y Tuxedo Mask en Sailor Moon.

Uno de los encuentros destacados estará dedicado a Hazbin Hotel. Por primera vez en Argentina, cuatro integrantes del elenco de doblaje latinoamericano compartirán un panel: Daniel Streeter, voz de Lucifer Morningstar; Mario Vargas, voz de Alastor; Karla Carrizo, voz de Charlie Morningstar; y Matías Fajardo, voz de Vox.

Durante la charla, contarán cómo construyeron sus personajes y compartirán experiencias sobre el trabajo de doblaje de la producción.

También participarán Noelia Lestani, actriz de voz que interpreta a Pomni en El asombroso circo digital; Jade, cantante mexicana que presentará canciones de anime y clásicos del City Pop; y Aarón Montalvo, conocido por interpretar Mi corazón encantado, uno de los openings más recordados de Dragon Ball GT.

Las competencias serán otro de los atractivos de Mendotaku. El público podrá participar y disfrutar de los concursos de cosplay en las categorías individual, kids y grupal, además de otras modalidades especiales que tendrán premios en efectivo, regalos y reconocimientos.

La convención también será sede de la Regional Cuyo del World Cosplay Summit, una de las competencias más importantes del mundo del cosplay. La dupla ganadora representará a la región en la final nacional y tendrá la posibilidad de competir por un lugar en el certamen mundial de Japón.

Para los seguidores de la música coreana habrá un concurso de Dance Cover K-pop, con grupos de distintas partes del país, shows y clases abiertas de baile.

La experiencia gamer tendrá su propio espacio con videojuegos actuales, títulos retro y torneos. También estará el Callejón del Artista, donde ilustradores, historietistas, caricaturistas y otros creadores exhibirán sus producciones originales.

La programación incluirá, además, talleres culturales, charlas, paneles y proyecciones. Habrá sectores temáticos dedicados al Japón tradicional, las artes marciales, los juegos de mesa y distintas expresiones de la cultura pop asiática.

Durante las dos jornadas se recibirán donaciones para ayudar a dos refugios de animales. El primer día irá a Refugio Bolton y sus Hermanos, mientras que el segundo a Ángeles de 4 Patas.

Quienes quieran colaborar podrán acercar alimentos, medicamentos e insumos para el cuidado de los animales. El detalle de los elementos necesarios está disponible en el sitio oficial.

Las entradas se pueden adquirir a través de EntradaWeb y en puntos de venta físicos de la Ciudad de Mendoza, Maipú y Valle de Uco.

Los precios, las bases de los concursos y la programación completa se pueden consultar en www.mendotaku.com.ar. También se puede seguir la información del encuentro en sus cuentas de Instagram, TikTok y Facebook.

Dónde y cuándo es

El Mendotaku 2026 se llevará a cabo este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en inmediaciones de la Nave Cultural, Ciudad de Mendoza.