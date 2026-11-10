Videos: León XIV recorrió FAdeA en el papamóvil y celebró una multitudinaria misa

Miles de fieles se congregaron desde la noche anterior para participar de la celebración. El pontífice también fue recibido por niños y autoridades al aterrizar en la provincia.

El papa León XIV encabezó este martes una multitudinaria misa en Córdoba, en el marco de su visita a la Argentina. Antes de la celebración religiosa, recorrió en papamóvil el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde miles de fieles lo esperaban con banderas, aplausos y muestras de emoción.

El pontífice llegó a la provincia cerca de las 9 horas, a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella. En la pista lo recibió el gobernador Martín Llaryora, junto a autoridades y delegaciones escolares.

Uno de los momentos más emotivos del arribo fue el encuentro con los niños que aguardaban su llegada. Los chicos lo recibieron entre gritos de “¡Papa León!” y, mientras un coro escolar entonaba el Aleluya, se acercaron para saludarlo, darle la mano y pedirle su bendición. También le entregaron algunos obsequios y un ramo de flores.

Después del saludo en el aeropuerto, León XIV se trasladó en un vehículo de su comitiva hasta FAdeA, donde lo esperaba una multitud que había comenzado a concentrarse desde el lunes por la tarde.

Minutos antes de las 10 horas, el pontífice llegó al predio de FAdeA y subió al papamóvil para recorrer los distintos sectores. Durante el trayecto, saludó a las personas que aguardaban detrás de las vallas, muchas de ellas con banderas argentinas y carteles para darle la bienvenida.

La llegada también se siguió a través de las pantallas gigantes instaladas en el predio. Allí se transmitieron las imágenes del aterrizaje en Córdoba, mientras los fieles acompañaban el momento con aplausos y el Himno Nacional Argentino.

Luego del recorrido, León XIV se dirigió al escenario principal para encabezar la celebración religiosa. La ceremonia comenzó con la participación de un coro integrado por adultos y niños, que acompañó musicalmente el inicio de la misa.

La explanada de FAdeA fue el escenario de una convocatoria multitudinaria, para la que las autoridades habían estimado la presencia de hasta un millón de personas. La celebración tuvo lugar en el mismo predio que recibió a Juan Pablo II durante su visita a Córdoba en 1987.

La actividad forma parte de la agenda pastoral del Papa en el país. Después de su paso por Córdoba, el pontífice tiene previsto regresar a Buenos Aires para continuar con las actividades programadas para este martes.