Planazo en Mendoza: llega un espectáculo de clown con malabares y zancos para disfrutar en familia

Malabares, zancos, humor y teatro físico se combinan en una propuesta para todas las edades. La obra aborda la alegría, la tristeza y la importancia de los encuentros en una historia protagonizada por un personaje que se resiste a dejar de soñar.

Un planazo artístico que combina circo, teatro y poesía llegará a Mendoza con una invitación a mirar el mundo desde otro lugar. Se trata de “Curita: un payasx en búsqueda del encanto”, un espectáculo unipersonal de la artista Caramelo que combina malabares, zancos, clown y teatro físico en una historia pensada tanto para las infancias como para el público adulto.

La obra propone un recorrido por las emociones, los sueños y la necesidad de encontrarse con otras personas en un mundo que muchas veces parece dejar poco espacio para la imaginación y las pasiones.

En “Curita”, el personaje principal se enfrenta a un mundo que parece empujar a las personas a abandonar sus anhelos y esperanzas. Sin embargo, se resiste a dejar de soñar y emprende una búsqueda entre tropiezos, juegos y situaciones que combinan humor y sensibilidad.

En ese camino descubre que todavía hay lugar para la magia y que, a veces, encontrarse con otras personas alcanza para volver a darle espacio al corazón.

La propuesta combina distintas disciplinas escénicas, con malabares, zancos y recursos propios del clown. A través del humor y la poesía, busca generar un diálogo con espectadores de distintas edades.

El espectáculo es el resultado de un proceso de investigación de seis años, alimentado por presentaciones en varietés, viajes y experiencias de trabajo comunitario.

Su creadora, Caramelo, es una artista mendocina formada en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Escuela Municipal de Artes Urbanas (EMAU) de Rosario.

La dramaturgia, dirección y actuación están a su cargo. El diseño de luces fue realizado junto a Vicko Tavilo, quien también estará a cargo de la operación técnica. La producción y prensa corresponden a Luli a Secas.

Dónde y cuándo es

El espectáculo se presentará el domingo 8 de noviembre a las 18 horas, en Volátil, ubicado en Allayme 433, Guaymallén.

Las entradas se pueden conseguir en taquilla el día de la función.

La obra está destinada a todas las edades y propone una experiencia de circo-teatro para compartir en familia.