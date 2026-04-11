Planazo en Mendoza: dónde podés ver cine gratis este sábado

Se trata de un planazo gratuito para disfrutar del cine este sábado.

La Ciudad de Mendoza invita a este planazo gratuito que combina cultura, encuentro y recreación.

Se trata del ciclo “Los mayores van al cine”, una propuesta orientada a personas mayores que invita a reconectar con el séptimo arte en un espacio accesible y pensado para socializar.

La actividad busca ofrecer un momento de distensión, promoviendo la participación activa y el fortalecimiento de vínculos a través de una experiencia colectiva. Con funciones mensuales, el ciclo se presenta como una oportunidad ideal para compartir una salida diferente y disfrutar del cine en buena compañía.

Las proyecciones se realizarán en el Microcine Municipal “David Eisenchlas”, ubicado en el primer subsuelo de la Ciudad de Mendoza (Avenida 9 de Julio 500), con ingreso por el hall central para facilitar el acceso.

El ciclo 2026 comenzará el sábado 11 de abril a las 16 horas, con la proyección de Mi obra maestra, una comedia dramática protagonizada por Guillermo Francella y Luis Brandoni, dirigida por Gastón Duprat.

La función es gratuita, pero con cupo limitado, por lo que se requiere reserva previa. Para inscribirse, las personas interesadas pueden comunicarse con el Departamento de Integración Social para las Personas Mayores, a los teléfonos 4495362 o 4495296, o vía WhatsApp (solo mensajes) al 261 4684535.