Video de la niebla en Mendoza: por qué se produjo el fenómeno que redujo la visibilidad a menos de un kilómetro

Esta mañana una intensa neblina redujo la visibilidad en Mendoza y sorprendió y complicó la circulación en distintas zonas de la provincia tuvo una explicación meteorológica concreta: el ingreso de una masa de aire húmedo desde el este, combinada con las bajas temperaturas de la mañana.

Según explicó el meteorólogo, Fernando Jara, el fenómeno registrado en Mendoza fue principalmente una niebla de advección, un tipo de niebla que se genera cuando aire húmedo se desplaza hacia una región más fría y, al enfriarse, produce condensación cerca de la superficie.

Este evento ya se había registrado días atrás en otras partes del país. De hecho, la niebla afectó previamente a Buenos Aires y zonas del centro argentino, como La Pampa y el sur de Córdoba, donde incluso hubo complicaciones en aeropuertos por la escasa visibilidad.

En el caso mendocino, el fenómeno comenzó a ingresar desde el sector este con circulación de viento proveniente de esa dirección. La masa de aire húmedo avanzó en capas bajas y, al encontrarse con el frío de las primeras horas del día, provocó una fuerte reducción de la visibilidad.

Entre las 7 y las 8 de la mañana, la visibilidad rondaba los 3.000 metros. Sin embargo, entre las 9 y las 10 descendió abruptamente hasta unos 700 metros, condición que ya se considera niebla.

Los especialistas recuerdan que se habla de niebla cuando la visibilidad es inferior a un kilómetro, mientras que el término neblina se utiliza cuando supera esa distancia, aunque el aire siga presentando humedad suspendida.

El fenómeno no sólo se registró en el Gran Mendoza. También alcanzó el sur provincial, especialmente Malargüe, donde la visibilidad llegó a reducirse a apenas 300 metros.

Además, los expertos indicaron que, en algunos sectores, la niebla de advección estuvo acompañada por componentes de niebla de radiación, otro tipo de formación que suele aparecer durante mañanas frías y estables.

La presencia de niebla obligó a extremar las precauciones al volante debido a la baja visibilidad, especialmente durante las primeras horas de la mañana.