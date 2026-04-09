Planazos para el fin de semana en Mendoza: recital de rock y música para bailar al aire libre

Dos planazos muy distintos para disfrutar del fin de semana. Un show en vivo que promete intensidad y una jornada pensada para disfrutar con música de otras épocas.

El fin de semana suma dos planazos para quienes buscan opciones para disfrutar en Mendoza, con propuestas que van desde un recital de rock hasta un plan al aire libre.

Por un lado, la banda Winona Riders regresa a la provincia tras un 2025 de gran crecimiento y presentaciones con localidades agotadas. El grupo, que se posiciona dentro del nuevo rock argentino con una propuesta que mezcla psicodelia, distorsión y experimentación, llega con nuevo material y un sonido cada vez más consolidado.

En este show, presentarán su último disco “Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal”, un trabajo que profundiza su identidad y suma elementos electrónicos y climas más densos, sin perder su impronta rockera. La banda viene de una racha de shows multitudinarios y promete trasladar esa energía al escenario mendocino.

El recital será el 10 de abril a las 20 en Nido Club (Av. Bartolomé Mitre 1709). Las entradas están disponibles a través del siguiente enlace.

Otro planazo para el fin de semana

Para quienes buscan una opción al aire libre, Godoy Cruz propone una nueva edición de “Que vuelvan los lentos: clásicos inolvidables”, una invitación a disfrutar del espacio público con música, baile y encuentro.

La propuesta está pensada para todo público, y recupera canciones que marcaron distintas generaciones. Durante la jornada, más de 10 DJs recorrerán hits nacionales e internacionales de los 80, 90 y 2000.

Además, el predio contará con foodtrucks y espacios para compartir en un ambiente relajado y festivo.

El evento se realizará el domingo 12 de abril, de 16 a 22 horas, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, con entrada libre y gratuita.