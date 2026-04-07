Cursos gratuitos en Mendoza para aprender a tocar guitarra y folclore: dónde es y cómo inscribirse

Se trata de un taller gratuito de guitarra enfocado en ritmos del folclore cuyano y argentino, abierto a personas desde los 12 años.

La Municipalidad de Guaymallén abrió las inscripciones para un taller gratuito de guitarra criolla y folclore, destinado a personas desde los 12 años.

La capacitación estará a cargo del músico Juanci Moreno y propone un recorrido por los principales ritmos del folclore argentino, con especial foco en la música cuyana.

Moreno cuenta con una amplia trayectoria musical. Ha participado en proyectos de rock, jazz, tango y folclore, y se ha presentado en escenarios de Argentina, Sudamérica y Europa.

Qué vas a aprende en el taller

Durante las clases, los participantes podrán aprender distintos estilos tradicionales como tonada, cueca, gato, zamba y vals.

Además, el curso incluye un acercamiento a referentes clave de la música cuyana como Hilario Cuadros, Félix Dardo Palorma y Anselmo Bustos, entre otros.

El taller está organizado en dos niveles: inicial y avanzado, para adaptarse a la experiencia de cada participante, por lo que no es necesario tener conocimientos previos.

Requisitos para participar

Tener 12 años o más

Contar con guitarra criolla propia

Llevar cuaderno o anotador

Dónde es y cuándo inscribirse

Las inscripciones son presenciales y comienzan el 8 de abril en la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte, ubicada en Villa Nueva.

Se realizarán los días lunes y miércoles, de 18 a 20 horas, mismo horario en el que se dictarán las clases.