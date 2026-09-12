Perdió el control y chocó contra un camión en plena Ruta 7: dos personas resultaron heridas

El accidente ocurrió este sábado por la mañana en Uspallata, a la altura de la Curva del Soldado. La Kangoo cruzó de carril e impactó contra el camión, que terminó volcado en un desnivel.

Dos personas resultaron heridas este sábado por la mañana tras un accidente ocurrido en la Ruta Nacional 7, en Uspallata.

Una Renault Kangoo y un camión tractor Mercedes Benz chocaron a la altura del kilómetro 1118, en la zona conocida como Curva del Soldado.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.35 horas.

De acuerdo con la información policial, la Renault Kangoo era conducida por un hombre de 46 años, identificado como L.N.P., quien viajaba junto a una mujer de 42 años, N.J.P.

Por causas que son investigadas, el conductor de la Kangoo perdió el dominio del vehículo, cruzó al carril contrario y chocó contra el camión Mercedes Benz.

Como consecuencia del impacto, el camión volcó y quedó apoyado sobre su costado derecho, en un desnivel de aproximadamente dos metros.

Los dos ocupantes de la Renault Kangoo sufrieron politraumatismos y recibieron asistencia médica. En tanto, el conductor del camión no necesitó atención médica.

Personal policial trabajó en el lugar y se dio intervención a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Además, se dispuso que ambos conductores fueran sometidos a los dosajes de alcohol.