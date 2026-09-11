El frío llegó y ya nieva en algunas zonas de Mendoza: cómo estará el fin de semana

El ingreso de aire polar provocó un fuerte descenso de la temperatura en Mendoza y ya dejó nevadas en distintos sectores de la provincia que se tiñeron de blanco. El SMN mantiene alertas por nieve, mientras que el sábado será la jornada más fría, con una mínima de 1°C y una máxima de apenas 7°C.

El invierno parece haber decidido despedirse a lo grande en Mendoza. Después de varias jornadas con temperaturas más agradables, el ingreso de aire frío desde el sur cambió por completo el escenario y llevó nuevamente a los mendocinos a sacar los abrigos del placard. Desde este viernes se registra un marcado descenso de la temperatura, acompañado por vientos fuertes del sur, nubosidad y precipitaciones. En distintos puntos de la provincia ya comenzaron a aparecer postales blancas, mientras crece la expectativa por la posibilidad de que la nieve llegue también a sectores del llano durante el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por nevadas para toda Mendoza, mientras que el Este mendocino y el Valle de Uco se encuentran bajo alerta naranja.

Malargüe y el Valle de Uco ya están cubiertos de nieve

Uno de los lugares donde el cambio de tiempo se hizo sentir con mayor intensidad fue Malargüe. Durante la jornada, la nieve comenzó a caer sobre la ciudad y transformó el paisaje en una postal completamente blanca.

Las imágenes mostraron calles prácticamente vacías, vehículos circulando con extrema precaución y una intensa nevada que se fue profundizando con el paso de las horas.

La temperatura se ubicó cerca de los 0°C, con la posibilidad de que descendiera todavía más durante la noche. El pronóstico anticipaba una mínima cercana a los 5 grados bajo cero, acompañada por precipitaciones en forma de nieve.

El viento también se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada, aumentando la sensación de frío y complicando las condiciones para quienes debían trasladarse.

La nieve también dijo presente en Las Leñas, donde las precipitaciones comenzaron durante los días previos y se intensificaron con el ingreso del nuevo frente. El centro de esquí ya contaba con una importante acumulación de nieve y las nuevas condiciones podrían favorecer la extensión de la temporada.

Además, se registraron nevadas en el Valle de Uco. El Manzano Histórico quedó cubierto de blanco en las últimas horas de este viernes.

El sábado será el día más frío en Mendoza

El sábado será la jornada más fría del fin de semana. El pronóstico anticipa un día mayormente nublado, frío e inestable, con lluvias, lloviznas y nevadas en diferentes sectores.

Para Mendoza, se espera una temperatura mínima de 1°C y una máxima que apenas alcanzaría los 7°C.

El meteorólogo Fernando Jara explicó que las precipitaciones podrían presentarse de distintas maneras de acuerdo con la evolución de las condiciones atmosféricas: lluvia, llovizna y, en algunos sectores, nieve.

¿Puede nevar en el llano mendocino?

La posibilidad de que nieve en el llano de Mendoza durante el sábado dependerá de cómo evolucionen las temperaturas y las precipitaciones.

El Este de Mendoza y el Valle de Uco concentran especial atención debido al alerta naranja emitido por el SMN.

En el Gran Mendoza tampoco se descarta completamente la posibilidad de que las precipitaciones puedan presentarse como nieve en algunos sectores. Sin embargo, esto dependerá de las condiciones puntuales que se registren durante el avance del frente frío.

Con el descenso de la temperatura y el regreso de las precipitaciones, los mendocinos ya comenzaron a adaptar sus planes para el fin de semana. Las comidas calientes, las reuniones en casa y los abrigos volvieron a ocupar un lugar central frente a un escenario que recuerda que todavía quedan jornadas de invierno por delante.

Para quienes deban salir, especialmente en las zonas donde se registren nevadas, la recomendación es extremar las precauciones y mantenerse atentos a la evolución del tiempo y a los avisos oficiales.