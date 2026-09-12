Accidente en Ciudad: un auto contra un poste de luz y complicó el tránsito

El vehículo chocó contra un poste de luz en el transcurso de la mañana de este sábado. Hasta el momento no se informó si hubo personas heridas. Hubo complicaciones en el tránsito.

Un accidente de tránsito se registró este sábado en la intersección de calle Beltrán y Salta, en Ciudad de Mendoza.

Según fuentes policiales, el vehículo chocó contra un poste de luz de la zona y terminó con las ruedas dentro de una acequia. La parte delantera quedó completamente destruida.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre personas heridas como consecuencia del accidente.

La situación generó complicaciones para circular por la zona.