Las Heras: hallaron un cadáver tapado con una frazada a metros de la cancha de Huracán

El cuerpo de un hombre de unos 45 años fue encontrado este viernes por la tarde en inmediaciones del barrio Virgen del Rosario. Estaba debajo de un árbol, cubierto con una frazada y presentaba un avanzado estado de descomposición.

Un macabro hallazgo generó conmoción este viernes por la tarde en Las Heras. Vecinos del barrio Virgen del Rosario alertaron a la Policía por la presencia de un hombre que se encontraba tendido debajo de un árbol y cubierto con una frazada, a pocos metros de la cancha de Huracán Las Heras.

El aviso ingresó alrededor de las 14:47 y, cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que el hombre no presentaba signos vitales.

La víctima tendría aproximadamente 45 años y, de acuerdo con las primeras averiguaciones, se encontraría en situación de calle. Hasta el momento no pudo ser identificada.

Según la información del procedimiento, los vecinos observaron al hombre debajo de un árbol, tapado con una frazada. La escena llamó la atención porque permanecía en la misma posición y no respondía a los llamados.

Ante la sospecha de que podía tratarse de una persona fallecida, dieron aviso al 911. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que los investigadores estimaron inicialmente que la muerte habría ocurrido hacía más de una semana.

Además de determinar la causa de muerte, uno de los objetivos de la investigación es conocer la identidad del hombre.

Los investigadores trabajan sobre distintas pistas para establecer quién era, dónde permanecía habitualmente y cuándo fue visto por última vez.

También se realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones y se entrevistó a vecinos y posibles testigos que pudieran aportar información sobre los últimos días de la víctima.

La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien ordenó las primeras medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso.