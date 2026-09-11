Pronostican nevadas en el llano mendocino este sábado: en qué zonas de Mendoza podría nevar

El ingreso de aire polar provocará un fuerte descenso de la temperatura y traerá lluvias, lloviznas y posibilidad de nieve en sectores del llano. El SMN emitió una alerta amarilla para toda la provincia y elevó a naranja el nivel de advertencia para el Este mendocino y el Valle de Uco.

Después de varios días con temperaturas más agradables, Mendoza se prepara para un marcado cambio en las condiciones meteorológicas. El ingreso de una masa de aire polar provocará un fuerte descenso térmico durante el viernes y tendrá su mayor impacto el sábado 12 de septiembre, jornada en la que se esperan precipitaciones y posibilidad de nevadas en distintos sectores del llano mendocino.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por nevadas para toda la provincia de Mendoza, mientras que para el Este mendocino y el Valle de Uco el nivel de alerta fue elevado a naranja.

El cambio comenzará a sentirse durante el viernes, cuando el aire frío avance desde el sur y provoque un aumento de la nubosidad y de la inestabilidad. Las precipitaciones podrían comenzar en distintos sectores de la provincia y extenderse durante la noche.

El sábado será la jornada más fría en Mendoza

El mayor impacto del frente frío se espera para el sábado, cuando las temperaturas descenderán de manera considerable. El pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, fría e inestable, con lluvias, lloviznas y posibilidad de nieve tanto en la cordillera como en algunos sectores del llano.

La temperatura será una de las principales protagonistas: se espera una mínima de 1° C y una máxima de apenas 7° C en Mendoza. El meteorólogo Fernando Jara explicó que las precipitaciones podrían presentarse de distintas formas durante la jornada, incluyendo agua, llovizna y nieve en algunos sectores.

¿En qué zonas de Mendoza podría nevar este sábado?

La posibilidad de nieve en el llano mendocino está vinculada con la evolución de las precipitaciones y las temperaturas durante el sábado.

El Este de Mendoza y el Valle de Uco aparecen entre las zonas que concentran mayor atención debido al alerta naranja emitido por el SMN.

También se mantiene la inestabilidad en otros sectores de la provincia, mientras que en la Cordillera de los Andes se esperan nevadas durante el viernes y el sábado.

En el caso del Gran Mendoza, tampoco se descarta la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve en algunos sectores, aunque su presencia dependerá de las condiciones que se registren en cada zona durante el desarrollo del frente.

El domingo llegará una mejora, pero continuará el frío

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar durante el domingo 13 de septiembre, aunque las bajas temperaturas seguirán presentes. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La mínima será de alrededor de 0° C, mientras que la máxima alcanzará los 14° C. Además, se esperan heladas parciales, especialmente en sectores rurales.