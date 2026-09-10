Video de otra imprudencia en Alta Montaña: un camión adelantó en doble línea amarilla

El video muestra el momento en que el conductor de un camión cruza la doble línea amarilla para adelantar a otro vehículo de carga en un tramo de la Ruta 7.

Una nueva maniobra realizada por un camión quedó registrada en video en la zona de Alta Montaña de Mendoza. En las imágenes se observa al conductor de un vehículo de carga cuando cruza la doble línea amarilla para adelantar a otro camión.

El sobrepaso se realiza sobre un tramo de la ruta donde la señalización horizontal indica que está prohibido adelantar. El camión ocupa durante la maniobra el carril destinado al tránsito en sentido contrario y luego regresa a su mano.

La doble línea amarilla marca la prohibición de adelantamiento y debe respetarse en ambos sentidos de circulación. En la zona de Alta Montaña, esta señalización aparece en distintos sectores de la Ruta Nacional 7.

En la secuencia se observa cómo el camión se desplaza hacia el carril contrario y supera al otro vehículo de carga pese a la presencia de la doble línea amarilla.

Después de completar el sobrepaso, el conductor vuelve al carril correspondiente y continúa su recorrido.

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