Un motociclista falleció tras chocar con un colectivo en Las Heras 

El siniestro ocurrió durante la tarde de este viernes en la esquina de Dr. Moreno y Pellegrini. La víctima circulaba en una moto Mondial 150 cc y falleció en el lugar como consecuencia del impacto.

Un motociclista murió este viernes en Las Heras luego de protagonizar un fuerte accidente de tránsito con un colectivo. El hecho ocurrió durante la tarde en una transitada esquina del departamento y terminó con la muerte del conductor del vehículo menor.

El siniestro se registró alrededor de las 15, en la intersección de calle Dr. Moreno y Pellegrini, donde por motivos que todavía son materia de investigación colisionaron una motocicleta y un colectivo.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, la motocicleta Mondial 150 cc circulaba por calle Pellegrini de oeste a este.

Al mismo tiempo, el colectivo de Mendotran, un BYD interno 83, avanzaba por Dr. Moreno en dirección de sur a norte.

Al llegar a la intersección, el conductor del colectivo habría iniciado una maniobra para girar hacia el oeste por Pellegrini. Fue durante esa maniobra cuando se produjo la colisión con la motocicleta.

El impacto provocó que el conductor de la moto sufriera heridas que terminaron siendo fatales. Por el momento, no trascendieron públicamente otros datos personales de la víctima, como su edad.

El conductor del colectivo no sufrió lesiones como consecuencia del accidente.

Tras el choque se inició una investigación bajo la figura de homicidio culposo, con el objetivo de establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro.