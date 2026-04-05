Outlet de la Ciudad en Mendoza: dónde y cuándo podés conseguir descuentos de hasta el 50% en ropa, calzado y más esta semana

El evento vuelve tras una convocatoria récord y promete dos jornadas con promociones, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

Luego de una primera edición que reunió a más de 30 mil personas, la Ciudad de Mendoza se prepara para lanzar una nueva edición del “Outlet de la Ciudad”, una propuesta que combina compras, entretenimiento y apoyo a la economía local.

La iniciativa reunirá a más de 30 marcas mendocinas que ofrecerán indumentaria, calzado y marroquinería a precios promocionales.

Habrá rebajas de hasta el 50% en productos seleccionados y un piso mínimo del 30% de descuento en todos los artículos.

Además, el evento no será solo una feria de compras. También contará con un patio gastronómico y sorteos en vivo, generando un espacio pensado para disfrutar en familia o con amigos.

Desde el municipio remarcan que esta propuesta apunta a fortalecer la economía local, acompañar a los comerciantes y potenciar el crecimiento de las marcas de la provincia, al mismo tiempo que ofrece oportunidades de consumo accesible.

En cuanto al ingreso, la entrada será libre y gratuita, por lo que cualquier persona podrá acercarse a recorrer los stands y aprovechar las promociones.

Cuándo y dónde será el Outlet de la Ciudad

El evento se realizará el sábado 11 y domingo 12 de abril en el espacio de La Báscula de la Nave Cultural, en la Ciudad de Mendoza.