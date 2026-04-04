Planazo gratuito en Mendoza: circo, música en vivo y clase de salsa para este fin de semana

Una propuesta diferente para salir de la rutina, con espectáculos, música y actividades abiertas que invitan a disfrutar de este fin de semana.

Un planazo gratuito llega a Mendoza con una propuesta que combina circo, música y baile en un mismo lugar, ideal para quienes buscan algo distinto para hacer este fin de semana.

La agenda incluye funciones para toda la familia y una noche especial pensada para los amantes del ritmo, en un espacio que se transforma en punto de encuentro con actividades abiertas y accesibles.

Por un lado, habrá espectáculos junto a Circus Magenta, con funciones que invitan a grandes y chicos a sumergirse en el mundo del circo, con acrobacias, humor y puesta en escena.

Además, se suma una propuesta pensada para quienes disfrutan del baile: un Social Salsero que contará con clase abierta, música en vivo y un ambiente ideal para compartir.

Circo y acrobacias

Las funciones de circo se realizarán los días sábado 4 y domingo 5 de abril a las 18 horas.

La propuesta es con entrada gratuita y también contará con estacionamiento sin costo.

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Noche de salsa con clase abierta

El sábado 4 de abril, desde las 21 horas será el turno del Social Salsero, que incluirá una clase abierta a cargo de Silvana Cascardo, música del DJ Montenegro y la participación de la banda mendocina Levingston Colmenares.

La actividad también es gratuita y está pensada tanto para quienes ya bailan como para quienes quieren dar sus primeros pasos.