Unidad Ginecológica Móvil: dónde y cuándo podés hacerte controles gratuitos esta semana

Durante una semana, habrá estudios gratuitos como PAP, test de VPH y mamografías en distintos puntos del Gran Mendoza.

El Ministerio de Salud de Mendoza realizará un nuevo operativo con la Unidad Ginecológica Móvil, que recorrerá distintos puntos del Gran Mendoza ofreciendo controles gratuitos para personas sin obra social.

La propuesta apunta a facilitar el acceso a estudios fundamentales para la detección temprana de enfermedades, especialmente cáncer de mama y de cuello uterino, promoviendo la prevención y el cuidado de la salud.

Cronograma: dónde estará la unidad esta semana

El operativo se llevará a cabo del 6 al 10 de abril, con atención de 8.30 horas hasta el mediodía, por orden de llegada:

Lunes 6: Guaymallén – Polideportivo El Quino (Distrito Las Cañas)

Guaymallén – Polideportivo El Quino (Distrito Las Cañas) Martes 7: Guaymallén – Poli Nicolino Locche

Guaymallén – Poli Nicolino Locche Miércoles 8: Godoy Cruz – CAPS 168, La Estanzuela

Godoy Cruz – CAPS 168, La Estanzuela Jueves 9: Godoy Cruz – CAPS 168, La Estanzuela

Godoy Cruz – CAPS 168, La Estanzuela Viernes 10: Godoy Cruz – CAPS 150, barrio La Gloria

Qué estudios se realizarán

Durante las jornadas, se podrá acceder de manera gratuita a:

Papanicolaou (PAP)

(PAP) Test de VPH

Mamografías

Estos controles son fundamentales para detectar a tiempo posibles enfermedades y mejorar las posibilidades de tratamiento.

Quiénes pueden acceder

El servicio está destinado a personas sin cobertura social y no requiere derivación médica previa.

La atención será por orden de llegada, hasta completar los cupos disponibles.

Por qué es importante hacerse los controles

Desde Salud de Mendoza recuerdan que muchas enfermedades no presentan síntomas en etapas iniciales. Por eso, insisten en la importancia de realizar chequeos periódicos.

En el caso del cáncer de mama, los controles permiten detectar lesiones en etapas tempranas. Entre los factores de riesgo se encuentran la edad, los antecedentes familiares, el tabaquismo y el sedentarismo.

En cuanto al cáncer de cuello uterino, puede prevenirse con controles regulares y la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH).