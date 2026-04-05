Salud animal: dónde y cuándo podés vacunar y desparasitar a tu mascota en abril

La campaña de salud animal recorre distintos puntos de la Capital con servicios gratuitos para el cuidado de perros y gatos.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza continúa con su campaña de salud animal durante abril con operativos gratuitos destinados a perros y gatos.

La iniciativa incluye la aplicación de vacunas antirrábicas y tratamientos de desparasitación, con el objetivo de garantizar el bienestar de las mascotas y prevenir enfermedades.

Además de las prestaciones sanitarias, en cada jornada se brindará información sobre tenencia responsable, cuidados básicos y prevención de zoonosis, promoviendo una convivencia saludable entre las personas y sus animales de compañía.

Dónde vacunar gratis a tu mascota en Mendoza en abril

En el marco del Mes del Animal, los operativos se desarrollarán en distintos espacios públicos de la Ciudad, facilitando el acceso a estos servicios esenciales.

La atención será de 9 a 12 horas:

Miércoles 8 de abril: Cancha de la Olla

Miércoles 15 de abril: CIC Nº 1

Miércoles 22 de abril: Torres Procrear (Suipacha entre Tiburcio Benegas y Manuel Belgrano)

Miércoles 29 de abril: NIDO

Desde el municipio destacaron que estas acciones no solo apuntan a la salud de los animales, sino también a generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de los cuidados responsables y la prevención de enfermedades que pueden transmitirse a las personas.

La campaña contará con la participación de los Guardianes Ambientales de la Ciudad, quienes durante marzo se capacitaron en bienestar animal y cuidados responsables.