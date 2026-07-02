Otro accidente por hielo en la calzada: volcó un vehículo de Irrigación en la Ruta 40

El accidente ocurrió a la altura de Anchoris, en Luján de Cuyo, donde el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la banquina. El hecho se suma a la serie de accidentes registrados este jueves en Mendoza por las bajas temperaturas y el hielo sobre la calzada.

Las complicaciones para circular por las rutas mendocinas continuaron este jueves con el vuelco de un vehículo perteneciente al Departamento General de Irrigación sobre la Ruta 40, a la altura de Anchoris, en Luján de Cuyo.

De acuerdo con fuentes policiales, el conductor perdió el dominio del rodado y el vehículo terminó volcado sobre la banquina, al costado de la ruta. El hecho movilizó a personal de emergencia que trabajó en el lugar.

Este siniestro se produjo en una jornada atravesada por las bajas temperaturas y la formación de hielo sobre la calzada, condiciones que provocaron numerosos accidentes en distintos puntos de Mendoza.

Durante a mañana se registró un choque en cadena que involucró a cuatro vehículos sobre la Ruta 40, a la altura del puente sobre el río Mendoza; otro siniestro con diez vehículos sobre la Ruta Panamericana, en el cruce con calle Pueyrredón; un camión que perdió el control y quedó atravesado en el puente de Elpidio González y Acceso Este; además del vuelco de la carga de otro transporte sobre la Ruta Nacional 7, en el ingreso a Potrerillos.

Además, sobre calle Paso, a la altura del complejo Arena Maipú, se produjo un doble accidente que terminó con el tránsito completamente interrumpido.

El primer hecho ocurrió cuando dos vehículos chocaron en el sector.

La situación se volvió más compleja cuando el conductor descendió del vehículo y fue atropellado por otro auto que circulaba por la zona. A pesar del impacto, no sufrió heridas de gravedad.

Minutos más tarde, una camioneta perdió el control e impactó contra un guardarraíl.

Las autoridades insistieron en la necesidad de conducir con extrema precaución, reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado.