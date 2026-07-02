Largas filas, peleas y enojo por la garrafa subsidiada en Maipú: cientos de vecinos se quedaron sin poder comprarla

El operativo de La Garrafa en tu Barrio terminó en medio de disturbios en Rodeo del Medio. Vecinos denunciaron una entrega irregular de números, hubo discusiones, largas filas y la venta fue suspendida. Muchas familias regresaron a sus casas sin poder acceder al gas subsidiado en plena ola polar.

En plena ola polar y con temperaturas bajo cero, un operativo del programa La Garrafa en tu Barrio terminó en medio de largas filas, discusiones y momentos de tensión en Maipú. Cientos de vecinos acudieron desde la madrugada para comprar la garrafa subsidiada, pero una confusa organización en la entrega de turnos desató peleas entre los presentes y obligó a suspender la venta, dejando a numerosas familias sin poder acceder al beneficio.

Decenas de familias llegaron desde la madrugada al barrio 25 de Mayo con la esperanza de conseguir una recarga de gas a precio subsidiado, indispensable para calefaccionarse en medio de las bajas temperaturas. Es que de esta manera pueden acceder al envase de 10 kilos a $15.000, sino lo deben adquirir en otros comercios donde el valor actual ronda los $32.000.

Según relataron vecinos que estuvieron en el lugar, desde muy temprano una mujer comenzó a repartir números para organizar la fila de espera. Sin embargo, cuando el camión distribuidor llegó cerca de las 9.30, los responsables del operativo informaron que esa modalidad no estaba autorizada y que la entrega debía realizarse únicamente por orden de llegada.

La situación provocó un fuerte enojo entre quienes habían recibido un número y quienes aguardaban respetando la fila original. Con dos grupos reclamando prioridad, comenzaron las discusiones y posteriormente se registraron empujones y peleas.

De acuerdo con los testimonios, la persona que repartía los números ya no se encontraba en el lugar cuando comenzó la venta, lo que incrementó aún más la confusión.

Suspendieron la venta por los disturbios

Ante el desorden y los incidentes, los encargados del operativo decidieron suspender momentáneamente la entrega de las garrafas, dejando a numerosas familias sin acceder al beneficio.

Una de las vecinas expresó su indignación luego de permanecer varias horas esperando bajo las bajas temperaturas. “Pasé horas muerta de frío y terminé yéndome sin garrafa”, contó.

Muchos remarcaron que deberán comprar el envase en comercios particulares, donde el precio supera ampliamente el valor subsidiado y la consiguen desde los $32.000, más del doble del precio del programa.

Cuánto cuesta la garrafa subsidiada en Mendoza

El programa La Garrafa en tu Barrio, impulsado por el Gobierno provincial, permite que las familias sin acceso a la red de gas natural puedan adquirir una garrafa de 10 kilos a un valor considerablemente menor al del mercado.

Actualmente, los precios son los siguientes:

$15.000 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. $15.000 en Alta Montaña (Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas).

en Alta Montaña (Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas). $15.000 en San Rafael, General Alvear, Lavalle y Las Heras.

en San Rafael, General Alvear, Lavalle y Las Heras. $14.500 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $14.000 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $16.000 en Malargüe.

En comparación, una garrafa de 10 kilos puede superar actualmente los $30.000 en comercios particulares.

Qué es el programa La Garrafa en tu Barrio

El programa La Garrafa en tu Barrio busca garantizar el acceso al gas envasado para las familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

Según datos oficiales, la iniciativa pasó de distribuir unas 24.000 garrafas sociales en 2019 a superar las 500.000 entregas durante 2025, mediante más de 600 puntos de distribución en los 18 departamentos de Mendoza.

Además, el operativo funciona con control mediante DNI y un sistema digital para mejorar la transparencia y el seguimiento de las entregas.

Qué documentación hay que presentar

Para acceder a la garrafa subsidiada, los beneficiarios deben concurrir con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación Negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también deberán presentar fotocopia del carnet de PAMI. Las personas con discapacidad deberán llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y su DNI. Si el retiro lo realiza un tercero, también deberá presentar su propia documentación.