Se cayó la aplicación del Banco Nación: por qué no funciona BNA+ y qué hacer para solucionar el error

Miles de usuarios del Banco Nación reportaron este viernes 3 de julio fallas en la aplicación BNA+, que les impedían ingresar a sus cuentas. El error afectó a miles de argentinos y generó quejas en las redes sociales.

Miles de clientes del Banco Nación se encontraron este viernes con inconvenientes para acceder a BNA+, la aplicación oficial de la entidad financiera. La falla, que comenzó a registrarse cerca del mediodía, dejó a los usuarios sin posibilidad de ingresar a sus cuentas, realizar transferencias, pagar servicios o consultar saldos. La situación provocó una catarata de reclamos en redes sociales. Por qué se cayó.

Qué pasó con la aplicación BNA+ del Banco Nación

Los primeros inconvenientes comenzaron a registrarse durante el mediodía, cuando numerosos usuarios intentaron ingresar a BNA+ y el sistema quedó bloqueado en la pantalla de carga o mostró distintos mensajes de error.

Al intentar acceder a sus cuentas, los clientes se encontraban con un mensaje de error que decía: “La operación no se pudo procesar. Por favor intente nuevamente en unos instantes (ua577)”. Mientras que a otros les apareció un cartel con un error “ua523”.

La falla generó una ola de reclamos en redes sociales, donde cientos de personas compartieron capturas y comentarios expresando su malestar por la imposibilidad de operar con normalidad.

Según pudo conocerse, el inconveniente afectó tanto a usuarios de Android como de iOS y se produjo apenas uno abría la aplicación, cuando el sistema quedaba en estado de “procesando operación” sin avanzar ni dejar ingresar a muchos ni poder realizar operaciones.

Por el momento aún no se ha restablecido el sistema ni desde el Banco Nación han emitido un comunicado oficial confirmando la causa del problema.

Downdetector registró un pico de reclamos en todo el país

El portal especializado Downdetector, que monitorea el funcionamiento de servicios en línea, registró un pico de reportes sobre Banco Nación, señalando un aumento inusual en las quejas durante el mediodía. En su mapa interactivo se pudo ver que los principales focos de caída se concentraron en Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Corriente, Tucumán y Rosario, entre otras ciudades.

Aunque el banco no brindó detalles técnicos, todo indica que se trató de una intermitencia temporal en los servidores que afectó la conexión de la app con el sistema principal. Según los usuarios, los principales problemas fueron: iniciar sesión móvil y banca móvil.

Cómo solucionar los problemas en la app BNA+: qué significan los errores UA577 y UA523

Los dos códigos que aparecieron con mayor frecuencia tienen causas diferentes. El error UA577 suele estar relacionado con un problema general de conectividad o una caída temporal de los servicios del banco, por lo que normalmente se resuelve una vez que el sistema vuelve a operar con normalidad.

En tanto, el error UA523 corresponde a un inconveniente al descargar la configuración interna de la aplicación. Según documentación técnica del propio Banco Nación, este tipo de error puede solucionarse reinstalando la aplicación.

Mientras el banco trabaja en restablecer el servicio, existen algunas acciones que pueden ayudar a recuperar el funcionamiento de BNA+:

Cerrar la aplicación y reiniciar el teléfono celular.

y reiniciar el teléfono celular. Actualizar BNA+ desde Google Play o App Store.

desde Google Play o App Store. Si el problema continúa, desinstalar y volver a instalar la aplicación .

. Borrar la memoria caché y los datos temporales de la app.

Verificar que la conexión a internet funcione correctamente, ya sea mediante Wi-Fi o datos móviles.

Como alternativa, ingresar al home banking del Banco Nación desde un navegador web.

Si luego de realizar estos pasos la aplicación continúa sin funcionar, el banco recomienda comunicarse con el área de soporte técnico. Para ello, los usuarios pueden escribir al correo soportebnamas@bna.com.ar, adjuntando la siguiente información:

DNI.

Nombre completo.

Modelo del teléfono celular.

Captura de pantalla del error que aparece en la aplicación.

Con esos datos, el equipo técnico podrá analizar el inconveniente y brindar una respuesta personalizada para restablecer el acceso a BNA+.