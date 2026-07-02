Mendoza: suspendieron las clases en el turno mañana este viernes por la ola polar

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases presenciales del turno mañana en toda la provincia este viernes 3 de julio debido a las intensas nevadas, temperaturas bajo cero, neblina y el estado de los caminos.

La intensa ola polar que afecta a Mendoza obligó a las autoridades educativas a tomar una nueva medida preventiva. La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que este viernes 4 de julio quedarán suspendidas las clases presenciales durante el turno mañana en toda la provincia, como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas que continúan complicando la circulación y el acceso a los establecimientos educativos.

La decisión fue adoptada luego de evaluar los informes meteorológicos y las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil, que alertó por nevadas, lluvias, viento, bancos de neblina, temperaturas bajo cero e intransitabilidad en distintos caminos mendocinos.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas, tanto de gestión estatal como privada.

Desde la DGE informaron que, si bien se suspenden las actividades presenciales, el dictado de clases continuará bajo la modalidad virtual.

Los docentes deberán desarrollar las actividades a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica mientras persistan las condiciones climáticas que afectan a la provincia.

El turno tarde será evaluado durante la jornada

Las autoridades educativas aclararon que, por el momento, la suspensión alcanza únicamente al turno mañana.

La situación para el turno tarde será evaluada nuevamente durante la mañana de este viernes, teniendo en cuenta la evolución de las condiciones meteorológicas en los distintos departamentos.

Según informó oficialmente la DGE, la decisión sobre las actividades vespertinas será comunicada a las 11, una vez que se analicen los nuevos reportes de Defensa Civil y los pronósticos actualizados.