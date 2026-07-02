“Nada nos detiene”: cosechadores mendocinos mostraron cómo trabajan bajo la nieve y el video se volvió viral

En medio de la intensa ola polar que afecta a Mendoza, un grupo de trabajadores rurales compartió imágenes cosechando ajo bajo una fuerte nevada en San Carlos. El video generó miles de reacciones.

La ola polar en Mendoza dejó postales inéditas en distintos puntos de la provincia, con intensas nevadas en el Valle de Uco y el sur mendocino. Mientras muchas personas permanecían en sus hogares debido a las bajas temperaturas, un grupo de cosechadores de ajo mostró que el trabajo en el campo no se detiene ni siquiera bajo la nieve. El video, grabado en San Carlos, se viralizó rápidamente en las redes sociales y abrió un intenso debate en las redes sociales.

Las imágenes fueron registradas durante una intensa nevada que sorprendió a gran parte de la provincia. En el video puede verse a un trabajador cosechando ajo mientras los copos caen de manera constante sobre el cultivo.

La persona que filmó la escena acompañó la publicación con un mensaje que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios. “Así se trabaja en Mendoza. No se tiene miedo ni al frío, ni a la lluvia, ni a la nieve. Nada nos detiene.”

Además, la trabajadora @luisa.lamasó compartió otros videos donde muestra cómo continúa la cosecha de ajo pese a las extremas condiciones climáticas que dejó el ingreso del frente polar.

La publicación generó miles de reacciones en las redes sociales

En pocas horas, el contenido comenzó a multiplicarse en distintas plataformas y acumuló una gran cantidad de comentarios.

Muchos usuarios destacaron el compromiso y el esfuerzo de quienes trabajan en el campo, resaltando que la producción agrícola no puede detenerse por las condiciones del tiempo y valorando el sacrificio diario de los trabajadores rurales.

Sin embargo, otras personas cuestionaron las condiciones laborales y consideraron que la actividad debería suspenderse cuando las temperaturas son tan extremas, especialmente durante jornadas con nevadas intensas y temperaturas bajo cero. “Muchos hacemos esto para salir adelante No queremos romantizar nada, solo queremos llevar un plato de comida a la mesa de manera honesta”, escribieron en los comentarios.

La ola polar cubrió de nieve gran parte de Mendoza

La escena fue registrada en una de las jornadas más frías del año. Durante el miércoles, la nieve llegó a numerosos departamentos de la provincia, con importantes acumulaciones en el Valle de Uco, San Rafael y Malargüe, mientras que también se registraron nevadas en sectores del Gran Mendoza.

Las bajas temperaturas obligaron incluso a suspender las clases en distintos departamentos y generaron complicaciones en rutas y caminos debido a la presencia de hielo sobre la calzada.

De acuerdo con los pronósticos oficiales, el ambiente muy frío continuará durante las próximas jornadas, con temperaturas mínimas bajo cero en gran parte de Mendoza.

En sectores del Valle de Uco y Malargüe, las mínimas podrían ubicarse entre -4°C y -5°C, mientras que en el resto del llano mendocino se esperan registros cercanos a los -2°C.

Aunque las nevadas tenderán a disminuir, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y recomiendan extremar los cuidados al circular por rutas y calles debido a la posible formación de hielo.