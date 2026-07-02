Hielo en la calzada: doble choque y corte total en calle Paso, frente al Arena Maipú

Durante la mañana de este jueves, las bajas temperaturas provocaron el congelamiento de la calzada en distintos puntos del Gran Mendoza. En calle Paso, frente al complejo Arena Maipú, se registraron dos accidentes en pocos minutos. El tránsito está totalmente cortado y hay desvíos por calles laterales.

Las bajas temperaturas registradas durante la mañana de este jueves provocaron el congelamiento de la calzada en distintos puntos del Gran Mendoza y generaron varios siniestros viales.

Sobre calle Paso, a la altura del complejo Arena Maipú, se produjo un doble accidente que terminó con el tránsito completamente interrumpido.

El primer hecho ocurrió cuando dos vehículos chocaron en el sector.

La situación se volvió más compleja cuando el conductor descendió del vehículo y fue atropellado por otro auto que circulaba por la zona. A pesar del impacto, no sufrió heridas de gravedad.

Minutos más tarde, una camioneta perdió el control e impactó contra un guardarraíl.

La circulación permanece cortada en la zona y el tránsito fue desviado por calles laterales.

Otros choques por hielo en la calzada

El primero de los accidentes ocurrió sobre la Ruta 40 (Acceso Sur), a la altura del puente sobre el río Mendoza, donde cuatro vehículos protagonizaron un choque en cadena.

Según fuentes policiales, el conductor de un Volkswagen Gol Trend perdió el control del vehículo debido a la calzada resbaladiza por la presencia de hielo. El automóvil realizó un trompo e impactó contra las barreras de contención. Detrás circulaban otros tres vehículos que no lograron detener la marcha a tiempo y terminaron colisionando.

Como consecuencia del siniestro, una mujer que viajaba como acompañante en uno de los rodados sufrió lesiones y fue trasladada a la Clínica Luján para recibir atención médica. Según se informó, su estado no reviste gravedad.

Además, los controles de alcoholemia practicados a los conductores involucrados dieron resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en todos los casos.

Minutos más tarde, otro accidente se registró sobre el puente de calle Elpidio González, en Guaymallén. Allí, un camión perdió el control por la presencia de hielo, impactó contra el guardarraíl y quedó atravesado sobre la calzada, lo que afectó la circulación en la zona.

El tercer siniestro ocurrió sobre la ruta Panamericana, a la altura de calle Pueyrredón, en Luján de Cuyo. En ese lugar, diez vehículos colisionaron luego de perder el dominio a causa del pavimento congelado cuando circulaban en dirección hacia el norte. No se registran personas heridas.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar durante las primeras horas del día, ya que las temperaturas bajo cero favorecen la formación de hielo sobre el asfalto y aumentan el riesgo de accidentes viales.