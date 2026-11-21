El hecho ocurrió en horas de la tarde de este sábado en Alta Montaña, en el kilómetro 1134. El vehículo quedó cerca de un barranco hacia el río.

Una camioneta Toyota Hilux volcó este sábado en la Ruta Nacional 7, en el kilómetro 1134, en la zona de Alta Montaña de Mendoza.

Según fuentes policiales, el vehículo circulaba de este a oeste, en dirección a Chile, cuando el conductor habría intentado esquivar pozos en la calzada. En esa maniobra, reventó dos cubiertas y la camioneta terminó volcando.

El vehículo quedó cerca de un barranco, en dirección al río. El conductor, oriundo de Brasil, no sufrió lesiones.

La camioneta es alquilada y, tras el accidente, personal de la empresa concesionaria se dirigió hasta el lugar con una grúa para retirar el vehículo.

El hecho no provocó el corte de la Ruta 7. Se recomienda circular con precaución por el sector.