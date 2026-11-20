El servicio tendrá una interrupción desde la medianoche hasta el mediodía del 22 de noviembre por una actualización tecnológica. Qué operaciones estarán suspendidas, cómo se podrá viajar en colectivo y qué conviene hacer antes del corte.

Los argentinos deberán tomar una precaución antes de salir de casa este domingo, es que la tarjeta SUBE dejará de funcionar durante 12 horas. Es decir que, no podrán cargar saldo, acreditar dinero ni consultar cuánto tienen disponible para viajar en colectivo, subtes, trenes o metrotranvía. La interrupción comenzará a las 00 del 22 de noviembre y se extenderá hasta las 12, debido a tareas de actualización tecnológica del sistema.

La medida afectará a la aplicación, la página web y los distintos canales de consulta y recarga. Sin embargo, hay un dato importante para quienes utilizan el transporte público: se podrá seguir viajando con normalidad si la tarjeta física o digital tiene saldo previamente acreditado.

Por eso, la recomendación es revisar el dinero disponible y realizar cualquier recarga antes de la medianoche del domingo para evitar inconvenientes durante la mañana.

Qué no se podrá hacer con la SUBE este domingo

Durante las 12 horas que duren los trabajos de mantenimiento en la tarjetas SUBE, quedarán suspendidas las siguientes operaciones:

Comprar cargas electrónicas.

Acreditar saldo en las tarjetas SUBE.

Consultar el saldo disponible.

Utilizar la aplicación SUBE.

Ingresar a la página web oficial del sistema.

Comunicarse con la atención telefónica.

Consultar la llegada de colectivos en tiempo real mediante la aplicación Cuándo SUBO.

La interrupción comenzará a las 00 y, según lo informado, los servicios se restablecerán a partir de las 12 del domingo 22 de noviembre.

¿Se podrá viajar en colectivo durante el corte de la SUBE este domingo 22 de noviembre?

Sí. Aunque la SUBE estará fuera de funcionamiento, las tarjetas que tengan saldo acreditado podrán utilizarse para pagar los viajes en el transporte público.

Esto significa que no será necesario contar con la aplicación activa ni realizar una nueva acreditación para viajar. La condición es tener dinero disponible antes de que comience la interrupción.

Actualmente, cada tarjeta SUBE permite acumular hasta $40.000 de saldo. Por eso, quienes tengan previsto utilizar colectivos durante la mañana del domingo pueden anticipar las cargas y evitar depender de los canales que estarán suspendidos.

Colectivos: qué otros medios de pago se podrán utilizar mientras no funcione la tarjeta SUBE

Las personas que no tengan saldo suficiente en la SUBE podrán recurrir a otros medios de pago en las unidades de transporte que tengan habilitadas esas alternativas.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard con tecnología sin contacto.

Teléfonos celulares y dispositivos con tecnología NFC vinculados a esas tarjetas.

Códigos QR de billeteras digitales habilitadas para pagar el transporte público.

Estas modalidades permitirán abonar los viajes durante la actualización, siempre que estén disponibles en el servicio utilizado.

Por qué la SUBE tendrá una interrupción este domingo

La suspensión temporal responde a tareas de actualización tecnológica que buscan optimizar el funcionamiento general del sistema y mejorar los servicios digitales asociados a la tarjeta.

Los trabajos abarcarán la infraestructura tecnológica y las plataformas de gestión y consulta que utilizan los pasajeros para realizar recargas, revisar sus saldos y acceder a información del transporte.

La principal recomendación es anticiparse al corte: revisar el saldo, cargar dinero y resolver cualquier trámite pendiente antes de las 00 del domingo 22 de noviembre.