Las tormentas comenzaron a afectar distintos sectores del Sur de Mendoza durante el mediodía de este sábado. Los reportes de Radar San Rafael-AEMSA registraron lluvias fuertes, precipitaciones moderadas y caída ocasional de granizo en algunos departamentos.

Mendoza tendrá este sábado 21 de noviembre una jornada con temperaturas elevadas y condiciones de inestabilidad en distintas zonas de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas.

De acuerdo con la advertencia, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.

El organismo estima precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Las zonas bajo alerta amarilla por tormentas

La advertencia alcanza a la zona Este de Mendoza y a los departamentos de General Alvear y San Rafael. En esos sectores podrían registrarse las tormentas de mayor intensidad durante la jornada.

Además de las tormentas, se mantiene la alerta por nevadas en sectores de la cordillera Central y Norte.

En tanto, para la precordillera se anticipan ráfagas de viento Zonda de intensidad leve. También se pronostica el ingreso de viento Sur, con intensidad moderada a fuerte en algunos sectores de la provincia.

Tormentas en Mendoza: minuto a minuto

Sábado 21 de noviembre | 13:48

Informa el Sr. Marcelo Peña, de Radar San Rafael-AEMSA:

Tormenta para Jaime Prats y el sector Oeste de la Ciudad de General Alvear en los próximos 5 a 10 minutos. Presenta precipitaciones de lluvia fuerte y probabilidad de caída de granizo.

Sábado 21 de noviembre |13:19

Informa el Sr. Marcelo Peña, de Radar San Rafael-AEMSA:

Tormenta afectando Los Reyunos y Villa 25 de Mayo, con precipitaciones de lluvia fuerte y caída de granizo. Se desplaza hacia el Noreste, en dirección al Cristo de Las Paredes, Ruta 143 y El Usillal.

Sábado 21 de noviembre |13:10

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

Lluvias débiles a moderadas en distintos sectores de San Rafael, sin presencia de granizo. Las precipitaciones más intensas se registran en el sector Norte de Las Paredes y El Cerrito, con desplazamiento hacia Colonia Española.

Sábado 21 de noviembre |12:50

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

Tormenta con precipitaciones de lluvia fuerte y ocasional caída de granizo en los próximos minutos sobre la Ciudad de General Alvear.

Sábado 21 de noviembre |12:42

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

En estos momentos leves precipitaciones en zona de Las Cuevas, circular con precaución.

Sábado 21 de noviembre |12:42

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

Lluvia moderada a fuerte en el sector Sur de la Ciudad (La Isla) y Rama Caída. Ocasional caída de granizo en El Escorial.

Otra tormenta comienza a afectar con lluvia fuerte y ocasional caída de granizo la Ruta 144, a la altura de Cuesta de los Terneros. Se desplaza hacia Cuadro Benegas y el sector Sur de Las Paredes. Podría llegar a la Ciudad de San Rafael.

Sábado 21 de noviembre |12:20

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

Precipitaciones de lluvia fuerte y ocasional caída de granizo en Cuadro Benegas, Rama Caída y Rincón del Atuel. La tormenta se aproxima rápidamente al sector Sur de la Ciudad de San Rafael y a las localidades de La Isla, El Tropezón, La Correina, El Escorial y Salto de las Rosas.

Sábado 21 de noviembre |11:54

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

Tormenta con precipitaciones de lluvia fuerte y posible caída de granizo en los próximos minutos sobre la zona de Camping de Valle Grande y Rincón del Atuel. Posteriormente, la tormenta se desplazará hacia El Escorial, La Correina y Salto de las Rosas.

Otra tormenta, también con precipitaciones de lluvia fuerte y probable caída de granizo, comienza a cruzar la Ruta 144 en cercanías de Cuesta de los Terneros. Se desplaza hacia Cuadro Benegas y Rama Caída.

Sábado 21 de noviembre |11:3o

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA: