Las tareas se desarrollan a la altura de Uspallata. Las autoridades solicitaron respetar las señales de tránsito y las velocidades máximas permitidas. También hay trabajos de reparación sobre el Acceso Sur.

Este sábado, las autoridades de Alta Montaña informaron sobre la realización de trabajos de bacheo en la calzada de la Ruta Nacional 7, a la altura de Uspallata.

Ante la presencia de personal y maquinaria vial en la zona, solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar las señales de tránsito y mantener las velocidades máximas permitidas.

Por el momento, se registra poco movimiento vehicular en ambos sentidos, tanto hacia Las Cuevas como en dirección a Uspallata.

La Dirección Provincial de Vialidad lleva adelante trabajos de reparación sobre el Acceso Sur, en el tramo comprendido entre calle Juan José Paso y el Acceso Este.

Las tareas comenzaron a las 9 y abarcan ambas calzadas. Primero, los trabajos avanzan desde Juan José Paso hasta el monumento al Cóndor.Luego, las cuadrillas intervendrán el carril contrario, desde el Acceso Este hacia Juan José Paso.

El operativo cuenta con personal de la Policía de Mendoza y de las áreas viales de Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Guaymallén para ordenar la circulación.

Se recomienda elegir vías alternativas y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.