Un camión se despistó este sábado en la Ruta 7, cerca de Puente del Inca. El conductor sufrió lesiones y recibió asistencia de los equipos de emergencia. En la zona trabajan Gendarmería, Policía y personal vial.

Un camión se despistó este sábado en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1215, en las inmediaciones de la Curva del Tiempo, en la zona de Puente del Inca.

El conductor sufrió lesiones y fue asistido por los equipos de emergencia que llegaron hasta el lugar. Por el momento, no se precisó la gravedad de las heridas ni las causas que provocaron el despiste.

En el operativo trabajan efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza y personal de la Agencia Vial.

Información Importante

Ruta 7,km 1215,cerca curva del tiempo, zona Puente del Inca. Camión se despiste en solitario ,chófer con lesiones asistido equipos de emergencia .Trabajando Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza, Agencia Vial.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN https://t.co/hYS1QOeVD1 — OSVALDO (@VALLEOVA) November 21, 2026

Ante el accidente, solicitaron a los conductores circular con precaución por ese tramo de la ruta y respetar las indicaciones del personal que interviene en la zona.