Andy Kusnetzoff vuelve a encabezar el clásico “Punto de encuentro” con una mesa renovada que reúne referentes de la música, la actuación, el periodismo y el streaming. Este sábado 21 de noviembre, cinco figuras compartirán anécdotas, historias de vida y confesiones íntimas en una nueva emisión de PH, Podemos Hablar en El 9 Televida.

Una nueva edición de PH, Podemos Hablar ya tiene confirmados a sus protagonistas para este sábado 21 de noviembre en El 9 Televida. Como cada semana, Andy Kusnetzoff recibirá a un grupo heterogéneo de invitados dispuestos a abrirse en el “Punto de encuentro” y repasar distintos momentos de sus carreras y vidas personales.

Uno por uno, los invitados de PH, Podemos Hablar este sábado 21 de noviembre

Guillermo “Wallas” Cidade: el icónico cantante, compositor y líder de la banda Massacre dirá presente tras su paso por MasterChef Celebrity , experiencia en la que conquistó al público con su carisma y frescura.

Sandra Borghi: luego de alejarse de la televisión tras 30 años de trayectoria en el periodismo y la conducción, actualmente lleva adelante su propia consultora de comunicación.

Laurita Fernández: la actriz, bailarina y conductora atraviesa un gran presente teatral protagonizando la comedia La cena de los tontos junto a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez.

Flavio Mendoza: el coreógrafo y director se prepara para desembarcar en la temporada de verano de Mar del Plata con 7 Auras , una megaapuesta producida por Ariel Diwan que combina danza, acrobacia y canto sobre un escenario hidráulico.

Anita Espósito: conductora de Patria y Familia en Luzu TV y hermana de Lali Espósito, consolidó su lugar como una de las figuras en ascenso dentro del universo del streaming.

La nueva emisión de PH: Podemos Hablar se podrá ver este sábado 21 de noviembre, desde las 22 horas, por la pantalla de El 9 Televida. Andy Kusnetzoff volverá a estar al frente del clásico punto de encuentro, donde los invitados comparten historias y atraviesan distintas consignas.