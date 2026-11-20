José trabajaba como camillero en el Hospital Español y fue recordado con emotivos mensajes tras intentar rescatar a su hijo de 8 años, que había caído al canal Cacique Guaymallén. “Era su vida el nene”, expresó uno de sus compañeros.

La tragedia que conmocionó a Mendoza sigue dejando muestras de dolor. José, el hombre que murió ahogado luego de arrojarse al canal Cacique Guaymallén para intentar salvar a su hijo de 8 años, fue despedido con mensajes de profundo pesar por sus compañeros del Hospital Español, donde trabajaba como camillero. Uno de ellos fue su propio vecino quien intentó ayudarlos en medio de la tragedia.

Una de las despedidas más conmovedoras llegó desde la Delegación y los trabajadores del centro médico, que compartieron una imagen del hombre para expresar su tristeza por la pérdida de quien definieron como un querido compañero.

“Hoy el dolor nos une y las palabras parecen no alcanzar. Es una pérdida irreparable y una tragedia que nos deja un profundo vacío”, escribieron en el mensaje. También acompañaron a los familiares del hombre y del pequeño, y pidieron fuerzas para atravesar este difícil momento.

“Era su vida el nene”: el recuerdo de sus compañeros

José llevaba alrededor de 12 años trabajando en el Hospital Español. Mauricio, uno de sus compañeros y vecino, lo recordó como una persona honesta, solidaria y muy querida dentro del equipo.

“Una excelente persona, muy bueno, un tipo muy honesto, muy compañero“, expresó al hablar de él. También se refirió al intento desesperado por salvar a su hijo.

El trabajador contó que José quería mucho a su hijo y que el pequeño era lo más importante para él. “Lo quería mucho a él, al nene, era su vida el nene. Así que bueno, fue muy duro para nosotros”, expresó.

Ya agregó la desesperación que vivieron cuando tras oír un grito se enteraron que el hijo de José se había caído al cauce de agua. “Salí corriendo con un cable, se veían las cabezas solamente, no pude superar la velocidad del agua, me volví, agarré mi auto y los seguí”, apuntó.

“No los vi más. En las compuertas se desapareció”, señaló Mauricio. Y agregó: “fue un instante que se descuidó. Era una excelente persona. Hizo lo que hubiera hecho cualquier padre, pero es muy duro, era su vida el nene”.

Cómo fue la tragedia en el canal Cacique Guaymallén

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles, cuando el niño cayó al canal Cacique Guaymallén a la altura de calle Aráoz, en Luján de Cuyo.

Según reconstruyeron vecinos de la zona, el pequeño estaba jugando cerca del cauce cuando, aparentemente, intentó acercarse al agua y cayó. Al advertir lo sucedido, José corrió desesperadamente para intentar alcanzarlo.

En el recorrido logró superar un portón de rejas que estaba cerrado con candado. Cuando ya no pudo continuar por la orilla, se arrojó al agua para rescatar a su hijo. Sin embargo, la fuerza de la corriente arrastró a ambos.

Los cuerpos fueron encontrados horas después. El del hombre fue localizado primero, en las inmediaciones de calles Besares y San Martín, en la zona de Carbometal. Más tarde, los equipos de emergencia hallaron al niño, unos 200 metros al norte de ese punto.

El operativo de búsqueda contó con la participación de efectivos policiales, bomberos voluntarios de Luján de Cuyo y Godoy Cruz, personal del Cuartel Central y equipos especializados. Las tareas estuvieron condicionadas por el importante caudal de agua del canal.