Oportunidad laboral en Mendoza: una municipalidad busca operarios ¿cuáles son los requisitos?

El municipio de Maipú abrió una convocatoria laboral para incorporar operarios de limpieza en el departamento. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

La Municipalidad de Maipú abrió una convocatoria laboral para incorporar operarios de limpieza urbana. Además, también buscan cubrir un puesto para administrativa en el departamento.

Oferta de trabajo como operario en Mendoza

En este caso, la vacante apunta a reforzar tareas de mantenimiento y limpieza en espacios públicos en distintos puntos del departamento. Los operarios seleccionados realizarán tareas de limpieza urbana, principalmente vinculadas al mantenimiento de cunetas, veredas y espacios comunes.

¿Cuáles son los requisitos?

Según lo informado, los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

De 18 a 65 años.

Varones.

Experiencia en clasificación, control y logística de limpieza.

Residir en Maipú.

Es un plus contar con licencia de conducir profesional para el transporte de carga.

Disponibilidad full time.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae al correo electrónico: direccionempleomaipu24@gmail.com. Deben colocar en el asunto “operario”.

Oferta de trabajo en Mendoza: perfil administrativa

Desde el municipio indicaron entre los requisitos:

Mujeres.

De 20 a 50 años.

Experiencia en tareas administrativas generales (excluyente).

Residir en Maipú.

Disponibilidad full time.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae al correo electrónico: direccionempleomaipu24@gmail.com. Deben colocar en el asunto “Administrativa”.