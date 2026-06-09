Frustración bajo las sábanas: el momento hot entre Franco Zunino y Nenu López que terminó de la peor manera

El entrenador y la bailarina quisieron ir a fondo en la habitación de Gran Hermano Generación Dorada, pero la “performance” falló. Hubo excusas, reproches de Luana y las letales burlas de Yipio en una noche para el olvido. Mirá el video.

La temperatura en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada venía subiendo de manera exponencial entre Franco Zunino y Nenu López. El entrenador, catalogado por muchos como el gran galán de esta edición 2026, finalmente tuvo la oportunidad de concretar con la bailarina debajo de las sábanas. Sin embargo, a la hora de “ir a los bifes”, los nervios, el encierro o la falta de ritmo le jugaron la peor pasada y la noche terminó en un absoluto e incómodo fracaso.

El alboroto nocturno comenzó minutos después de la última gala de eliminación. Las cámaras del reality de las noches de El 9 Televida captaron movimientos veloces y apasionados entre Franco y Nenu. Pero el clímax se cortó abruptamente cuando el participante se vio obligado a blanquear su frustración y darle insólitas excusas a su compañera: “Cómo se ve que no cul… hace tres meses, no puedo”, lanzó el preparador físico, completamente abatido.

Las letales burlas de Yipio y el despecho de Luana

Para colmo de males, la intimidad de la pareja fue totalmente nula. Desde el otro rincón del cuarto, Gisela “Yipio” Pintos arruinó cualquier intento de romance al disparar sin filtro: “Zuni, ojalá que no se te pare”. Ante las quejas de la uruguaya porque no la dejaban dormir, la pareja se mudó a la cocina para intentar una charla terapéutica.

Minutos más tarde, regresaron a la cama para un “segundo round”. Las manos fueron y vinieron, pero la desazón volvió a reinar. “No puede ser, me quiero matar”, se lamentó Zunino antes de que Nenu lo dejara completamente solo en la cama.

La escena se vivió con máxima tensión en la habitación, especialmente porque a pocos metros se encontraba Luana Fernández, con quien Franco había tenido un histeriqueo previo. Indignada por la situación y el pedido de consentimiento que exigió la voz de Gran Hermano, Luana explotó: “No vayan a cog… adelante mío, hijos de p…”, lanzó furiosa, a lo que Yipio remató con un comentario demoledor: “Para los que no saben, Zunino no cog…”.

¿Estrategia o amor real? Fantasmas del afuera

Más allá de la fallida noche pasional, la relación viene tambaleando debido a las dudas de Zunino sobre Micaela, la joven que lo espera afuera de la casa. Siguiendo los consejos de Mariela Prieto (la esposa del Turco García), Nenu ya le había “puesto los puntos” exigiéndole claridad y asegurando que ella busca a alguien con la misma predisposición.

Por su parte, Luana no tardó en destrozar la actitud de la bailarina en una charla posterior, tildándola de “mediocre”: “El juego de ella es enamorarlo y después dejarlo. Él va a terminar atrás de ella como un perrito faldero. A mí me gustaba de verdad, pero ahora me causa mucho rechazo”, disparó, temerosa de que este nuevo romance opaque su propio camino en el reality.

El “galán” de la casa quedó debilitado en su ego y el juego se puso más picante que nunca. Enterate cómo sigue todo y qué pasará en la pantalla de El 9 Televida.