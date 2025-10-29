Oportunidad de empleo en Mendoza: complejo de cabañas abrió vacante de trabajo

Complejo turístico de cabañas se encuentra en expansión y abrió una nueva búsqueda laboral. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Un importante complejo turístico ubicado en Coquimbito, Maipú, lanzó una convocatoria para incorporar caseros encargados del mantenimiento de cabañas y una casa de fin de semana.

Acerca del puesto de trabajo

Caseros para complejo de cabañas

Ubicación: Coquimbito, Maipú (Mendoza)

Tipo de trabajo: Permanente

Principales responsabilidades

Mantenimiento general del predio y las cabañas.

Limpieza de áreas comunes y exteriores.

Cuidado de jardines y pileta.

Control y mantenimiento básico de servicios e instalaciones.

Beneficios que ofrece el complejo

Vivienda incluida: departamento dentro del complejo.

Pago total de impuestos.

Sueldo mensual.

Estabilidad laboral en un entorno natural y tranquilo.

¿Cómo postular?

Quienes estén interesados en el puesto de trabajo pueden enviar su CV actualizado a: