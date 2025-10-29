Oportunidad de empleo en Mendoza: complejo de cabañas abrió vacante de trabajo

Complejo turístico de cabañas se encuentra en expansión y abrió una nueva búsqueda laboral. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.
Un importante complejo turístico ubicado en Coquimbito, Maipú, lanzó una convocatoria para incorporar caseros encargados del mantenimiento de cabañas y una casa de fin de semana.
Acerca del puesto de trabajo
Caseros para complejo de cabañas
- Ubicación: Coquimbito, Maipú (Mendoza)
- Tipo de trabajo: Permanente
Principales responsabilidades
- Mantenimiento general del predio y las cabañas.
- Limpieza de áreas comunes y exteriores.
- Cuidado de jardines y pileta.
- Control y mantenimiento básico de servicios e instalaciones.
Beneficios que ofrece el complejo
- Vivienda incluida: departamento dentro del complejo.
- Pago total de impuestos.
- Sueldo mensual.
- Estabilidad laboral en un entorno natural y tranquilo.
¿Cómo postular?
Quienes estén interesados en el puesto de trabajo pueden enviar su CV actualizado a:
- Jorge: 261 247 9878
- Amparo: 261 560 2151