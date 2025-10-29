Oportunidad de empleo en Mendoza: complejo de cabañas abrió vacante de trabajo

Oportunidad de empleo en Mendoza: complejo de cabañas abrió vacante de trabajo

Mendoza

Complejo turístico de cabañas se encuentra en expansión y abrió una nueva búsqueda laboral. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

usuario
Redacción ElNueve.com

Un importante complejo turístico ubicado en Coquimbito, Maipú, lanzó una convocatoria para incorporar caseros encargados del mantenimiento de cabañas y una casa de fin de semana.

Acerca del puesto de trabajo

Caseros para complejo de cabañas

  • Ubicación: Coquimbito, Maipú (Mendoza)
  • Tipo de trabajo: Permanente

Principales responsabilidades

  • Mantenimiento general del predio y las cabañas.
  • Limpieza de áreas comunes y exteriores.
  • Cuidado de jardines y pileta.
  • Control y mantenimiento básico de servicios e instalaciones.

Beneficios que ofrece el complejo

  • Vivienda incluida: departamento dentro del complejo.
  • Pago total de impuestos.
  • Sueldo mensual.
  • Estabilidad laboral en un entorno natural y tranquilo.

¿Cómo postular?

Quienes estén interesados en el puesto de trabajo pueden enviar su CV actualizado a:

  • Jorge: 261 247 9878
  • Amparo: 261 560 2151
Síguenos en