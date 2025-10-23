¿Buscás trabajo en Mendoza?: complejo turístico incorpora personal en distintas áreas

El complejo turístico Puesto del Indio Hotel & Lodges abrió nuevas vacantes para su equipo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Redacción ElNueve.com

Ubicado en un entorno natural de Mendoza, Puesto del Indio Hotel & Lodges busca ampliar su equipo de trabajo.

El exclusivo establecimiento ofrece sueldo competitivo, traslado y oportunidades de crecimiento dentro de un ambiente profesional de alta categoría.

Puesto: Mucama / Runner / Lavandero

¿Cuáles son los requisitos?

  • Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares, preferentemente en hotelería.
  • Vocación de servicio y perfil multitarea.
  • Buena presencia y excelentes relaciones interpersonales.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
  • Dominio de idiomas: inglés avanzado (portugués deseable).

Lo que ofrece la empresa

  • Sueldo competitivo.
  • Beneficios y traslado.
  • Oportunidades de desarrollo profesional.

Puesto: Pastelero / Ayudante de cocina (eventuales)

Requisitos:

  • Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.
  • Vocación de servicio y ganas de trabajar en equipo.
  • Buena disposición y compromiso con la calidad.

Lo que ofrecen:

  • Incorporación eventual con posibilidad de continuidad.
  • Sueldo competitivo y beneficios.
  • Excelente ambiente de trabajo.

¿Cómo postular?

Quienes estén interesados en alguno de los puestos de trabajo, pueden postular enviando el CV actualizado a: rrhh@puestodelindio.com

Indicar en el asunto: “Mucama / Runner / Lavandero / Pastelero / Ayudante de cocina”

