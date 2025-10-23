¿Buscás trabajo en Mendoza?: complejo turístico incorpora personal en distintas áreas

El complejo turístico Puesto del Indio Hotel & Lodges abrió nuevas vacantes para su equipo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
Ubicado en un entorno natural de Mendoza, Puesto del Indio Hotel & Lodges busca ampliar su equipo de trabajo.
El exclusivo establecimiento ofrece sueldo competitivo, traslado y oportunidades de crecimiento dentro de un ambiente profesional de alta categoría.
Puesto: Mucama / Runner / Lavandero
¿Cuáles son los requisitos?
- Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares, preferentemente en hotelería.
- Vocación de servicio y perfil multitarea.
- Buena presencia y excelentes relaciones interpersonales.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
- Dominio de idiomas: inglés avanzado (portugués deseable).
Lo que ofrece la empresa
- Sueldo competitivo.
- Beneficios y traslado.
- Oportunidades de desarrollo profesional.
Puesto: Pastelero / Ayudante de cocina (eventuales)
Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.
- Vocación de servicio y ganas de trabajar en equipo.
- Buena disposición y compromiso con la calidad.
Lo que ofrecen:
- Incorporación eventual con posibilidad de continuidad.
- Sueldo competitivo y beneficios.
- Excelente ambiente de trabajo.
¿Cómo postular?
Quienes estén interesados en alguno de los puestos de trabajo, pueden postular enviando el CV actualizado a: rrhh@puestodelindio.com
Indicar en el asunto: “Mucama / Runner / Lavandero / Pastelero / Ayudante de cocina”