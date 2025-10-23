¿Buscás trabajo en Mendoza?: complejo turístico incorpora personal en distintas áreas

El complejo turístico Puesto del Indio Hotel & Lodges abrió nuevas vacantes para su equipo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Ubicado en un entorno natural de Mendoza, Puesto del Indio Hotel & Lodges busca ampliar su equipo de trabajo.

El exclusivo establecimiento ofrece sueldo competitivo, traslado y oportunidades de crecimiento dentro de un ambiente profesional de alta categoría.

Puesto: Mucama / Runner / Lavandero

¿Cuáles son los requisitos?

Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares, preferentemente en hotelería.

en horarios rotativos. Dominio de idiomas: inglés avanzado (portugués deseable).

Lo que ofrece la empresa

Sueldo competitivo.

Beneficios y traslado.

Oportunidades de desarrollo profesional.

Puesto: Pastelero / Ayudante de cocina (eventuales)

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.

Lo que ofrecen:

Incorporación eventual con posibilidad de continuidad.

¿Cómo postular?

Quienes estén interesados en alguno de los puestos de trabajo, pueden postular enviando el CV actualizado a: rrhh@puestodelindio.com

Indicar en el asunto: “Mucama / Runner / Lavandero / Pastelero / Ayudante de cocina”