Atropelló a un joven en Guaymallén y huyó: la víctima quedó hospitalizada

Tras el llamado de vecinos al 911, la víctima fue trasladada al Hospital Central con una lesión en la pierna derecha. El conductor del auto escapó.

Un joven de 22 años resultó herido durante la mañana de este domingo luego de ser atropellado por un auto en Guaymallén. Tras el impacto, el conductor del vehículo se dio a la fuga.

El hecho ocurrió cerca de las 6.33 horas en la intersección de las calles Thomas Guido y Manuel Guerra.

Según fuentes policiales, vecinos de la zona llamaron al 911 para alertar sobre un siniestro vial y la presencia de un peatón tendido sobre la calzada.

Cuando llegó el personal policial de la Comisaría 57°, encontraron al joven lesionado. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima había sido embestida por un Volkswagen Gol cuyo conductor escapó del lugar sin asistirlo.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales atendieron al joven y lo trasladaron al Hospital Central.

Según el parte médico, la víctima sufrió un “trauma moderado” en la pierna derecha y quedó internada en observación.

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Guaymallén.