Feriado del 25 de mayo: cómo funcionarán los comercios en Mendoza

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza informó cómo será el funcionamiento de la actividad comercial durante el feriado nacional de este lunes 25 de Mayo en toda la provincia.

Con el feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, este lunes 25 de mayo gran parte de la actividad comercial en Mendoza tendrá cambios en su funcionamiento habitual.

Desde el Centro de Empleados de Comercio informaron el funcionamiento para esta fecha.

La mayoría de los negocios tradicionales no abrirán sus puertas y se espera una jornada con movimiento reducido en distintos puntos de la provincia.

La medida alcanzará principalmente a comercios minoristas, mayoristas y distribuidores, que en su mayoría permanecerán cerrados durante todo el día.

Como suele ocurrir en este tipo de fechas, solo algunos locales atendidos por sus propios dueños podrían trabajar, especialmente en zonas turísticas o con alta circulación de personas por el fin de semana largo.

En el caso de los shoppings e hipermercados, el esquema será diferente. Estos espacios podrían operar con horarios especiales o modalidad de feriado, aunque cada empresa definirá su funcionamiento particular para la jornada.

Por otro lado, el sector gastronómico mantendrá actividad normal. Restaurantes, bares y cafés trabajarán durante el domingo patrio, impulsados por el movimiento turístico y las salidas familiares típicas de los fines de semana largos.

¿Cuánto vas a cobrar si trabajas el 25 de mayo?

Desde el sector mercantil recordaron además que quienes sean convocados a trabajar durante el feriado nacional deberán cobrar el doble por la jornada, de acuerdo con lo establecido por la legislación laboral vigente.