Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido parque de entretenimiento busca personal con pocos requisitos para las vacaciones de invierno

El reconocido parque de entretenimiento de Mendoza abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal de manera temporal durante la temporada de julio. Conocé los requisitos y cómo postular.
Central Park es uno de los centros recreativos más populares de Mendoza, con propuestas de entretenimiento para niños, adolescentes y adultos.
Durante las vacaciones de invierno, el complejo suele incrementar la cantidad de visitantes, por lo que cada año suma personal para fortalecer la atención y el funcionamiento de sus distintas áreas.
En esta oportunidad, la empresa lanzó una oportunidad de empleo para incorporar nuevos integrantes a su staff durante la temporada invernal.
Acerca de la vacante de trabajo
La convocatoria está orientada a personas con disponibilidad.
La búsqueda apunta a sumar colaboradores para distintas tareas operativas y de atención al público dentro del parque durante el período de mayor afluencia de visitantes.
Requisitos
- Secundario completo (excluyente).
- Disponibilidad para trabajar en horario full time.
Cómo postular
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deberán enviar su currículum a: infocentralpark@itcsa.net
- En el asunto del correo deberán colocar: “Temporada de Julio”.