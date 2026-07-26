Regresa el viento Zonda y sube la temperatura: a cuánto llega la máxima este domingo

Mendoza tendrá este domingo una jornada algo nublada, con ascenso térmico y viento Zonda en la precordillera y Malargüe. En la cordillera continuarán las nevadas.

Después de un sábado con temperatura agradable, este domingo 26 de julio, Mendoza tendrá una jornada algo nublada y con ascenso térmico.

Además, se espera la presencia de viento Zonda y continuarán las precipitaciones níveas.

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la probabilidad de viento Zonda en la precordillera de Las Heras, de Luján y en la zona baja de Malargüe.

En la zona cordillerana, el pronóstico anticipa la continuidad de las precipitaciones níveas en toda la cordillera provincial.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la máxima será de 20°C y la mínima de 7°C.

Pronóstico del tiempo extendido

Lunes 27 de julio

El pronóstico anticipa nubosidad variable con ascenso de la temperatura, además de viento Zonda en la precordillera y sectores del llano.

En la cordillera se prevén nevadas moderadas.

La máxima llegará a los 24°C y la mínima será de 11°C.

Martes 28 de julio

Se espera una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

Además, el pronóstico anticipa precipitaciones aisladas y en la cordillera continuarán las nevadas moderadas.

La máxima será de 18°C y la mínima de 8°C.