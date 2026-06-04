Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan celadora para colegio privado

Colegio privado ubicado en Guaymallén abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Un colegio privado de Guaymallén abrió una oportunidad de empleo para incorporar una celadora a su equipo de trabajo.
La búsqueda está orientada a personas responsables y que cumplan con los requisitos solicitados por la institución.
Las celadoras cumplen un rol fundamental en el funcionamiento diario de los establecimientos educativos, colaborando con el orden, la higiene y el acompañamiento de alumnos y docentes durante la jornada escolar.
Cuáles son los requisitos
- Mujer de entre 35 y 45 años.
- Título de nivel secundario.
- Certificado de antecedentes penales.
- Experiencia en limpieza.
Cómo postular
Las interesadas en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum a: rrhhcolegioguaymallen@gmail.com.