Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan celadora para colegio privado

Colegio privado ubicado en Guaymallén abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Un colegio privado de Guaymallén abrió una oportunidad de empleo para incorporar una celadora a su equipo de trabajo.

La búsqueda está orientada a personas responsables y que cumplan con los requisitos solicitados por la institución.

Las celadoras cumplen un rol fundamental en el funcionamiento diario de los establecimientos educativos, colaborando con el orden, la higiene y el acompañamiento de alumnos y docentes durante la jornada escolar.

Cuáles son los requisitos

Mujer de entre 35 y 45 años.

Título de nivel secundario.

Certificado de antecedentes penales.

de antecedentes penales. Experiencia en limpieza.

Cómo postular

Las interesadas en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum a: rrhhcolegioguaymallen@gmail.com.