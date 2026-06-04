Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan celadora para colegio privado

Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan celadora para colegio privado

Mendoza

Colegio privado ubicado en Guaymallén abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Un colegio privado de Guaymallén abrió una oportunidad de empleo para incorporar una celadora a su equipo de trabajo.

La búsqueda está orientada a personas responsables y que cumplan con los requisitos solicitados por la institución.

Las celadoras cumplen un rol fundamental en el funcionamiento diario de los establecimientos educativos, colaborando con el orden, la higiene y el acompañamiento de alumnos y docentes durante la jornada escolar.

Cuáles son los requisitos

  • Mujer de entre 35 y 45 años.
  • Título de nivel secundario.
  • Certificado de antecedentes penales.
  • Experiencia en limpieza.

Cómo postular

Las interesadas en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum a: rrhhcolegioguaymallen@gmail.com.

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