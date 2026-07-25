Video: así fue el triunfo de Endo Verde en el clásico Santo Patrono Santiago Copa Canal 9 Televida

El ejemplar representante de San Juan se quedó con la Copa Canal 9 Televida en una jornada que reunió a miles de personas en el Hipódromo de Mendoza.

El Hipódromo de Mendoza fue escenario este sábado de una nueva edición del Clásico Santo Patrono Santiago, una de las carreras más esperadas del calendario turfístico de la provincia.

Desde temprano, miles de mendocinos llegaron al predio para disfrutar de una jornada que reunió carreras, tradición y la pasión por los caballos.

La actividad se extendió durante toda la jornada con un programa de 10 competencias, entre carreras de fondo y cuadreras. Propietarios, entrenadores, jockeys y aficionados al turf acompañaron una propuesta que tuvo como escenario principal al Hipódromo de Mendoza.

A lo largo del día se disputaron diferentes carreras y clásicos que fueron preparando el ambiente para el momento más esperado: la competencia que cerraría la jornada y definiría al ganador de la Copa Canal 9 Televida.

La competencia reunió a varios de los mejores ejemplares que llegaron a Mendoza para disputar una de las pruebas más importantes del turf regional. Entre los nombres que aparecían como candidatos estaban Endo Verde, representante de San Juan; Irlam, del stud El Principiante; y The Gun, oriundo de Tupungato y perteneciente al Stud Don Cristóbal.

Sin embargo, The Gun no pudo ser de la partida debido a una lesión sufrida durante los últimos entrenamientos. La baja modificó el panorama de la carrera y dejó el camino abierto para el resto de los competidores.

Así, la competencia quedó conformada por Tambaqui, Irlam, Master Yoda, Tizziano Joy, Endo Verde y A Mares, que salieron a la pista en busca del triunfo.

Tras la largada, los ejemplares comenzaron a recorrer los 2.200 metros de la competencia central, mientras el público seguía con atención el desarrollo de la carrera.

Con el avance de la carrera, Endo Verde logró mantenerse en la pelea y finalmente consiguió imponerse sobre sus rivales para quedarse con el primer puesto. De esta manera, el ejemplar que llegó desde San Juan se consagró ganador del Clásico Santo Patrono Santiago 2026 y levantó la Copa Canal 9 Televida.

Reviví la carrera