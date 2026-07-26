Vanina Vitale presentó a Vera, su cuarta hija, y emocionó a todos en las redes sociales

La periodista y conductora de Canal 9 Televida compartió una emotiva publicación en Instagram para anunciar el nacimiento de Vera, su cuarta hija, y la presentó como su “bebé arcoíris”.

La periodista y conductora mendocina Vanina Vitale compartió una de las noticias más importantes de su vida y conmovió a sus seguidores en las redes sociales.

La comunicadora confirmó el nacimiento de Vera, su cuarta hija, cuyo embarazo había compartido con mucha emoción tanto en la pantalla de Canal 9 Televida como en su cuenta de Instagram.

En una publicación acompañada por una foto en la que se la ve sonriente y abrazando a su bebé recién nacida, Vanina anunció la llegada de su hija con un emotivo mensaje: “Llegó mi bebé arcoíris 🌈. Nada se parece más a un corazón vacío que uno lleno. Porque el dolor más profundo y el amor más inmenso habitan muy cerca”.

La periodista también agradeció especialmente a la obstetra y a la ginecóloga que la acompañaron durante todo el proceso.

Vanina es mamá de Sara y Mila, y también fue mamá de Manuel, quien falleció luego de atravesar una cardiopatía congénita conocida como Síndrome de Shone.

A lo largo de los años, la comunicadora mendocina compartió con el público diferentes momentos de su maternidad y recibió el cariño y acompañamiento de cientos de mendocinos.

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Ahora, con la llegada de Vera, Vanina atraviesa una nueva etapa marcada por la felicidad y la emoción. La pequeña se convirtió en su “bebé arcoíris“, una expresión que suele utilizarse para referirse a los hijos que llegan después de una pérdida, y su nacimiento fue celebrado por la periodista junto a sus seguidores.