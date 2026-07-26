Balacera en Mendoza: murió un hombre tras recibir varios disparos en Las Heras

El hombre, de unos 40 años, fue encontrado tendido en la vía pública durante la madrugada y trasladado al Hospital Central. Tenía heridas de arma de fuego en la cabeza y el abdomen y murió horas después.

Un hombre de aproximadamente 40 años murió este domingo luego de resultar gravemente herido por disparos de arma de fuego en Las Heras.

El hecho ocurrió durante la madrugada.

Según fuentes policiales, cerca de las 2.32 horas un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona tendida en la vía pública, en la zona de calle Cumbre Nevada y Padre Llorens.

Desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se dispuso el desplazamiento de personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre que presentaba, a simple vista, una herida en la cabeza y otra en el abdomen. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Una vez en el centro asistencial, el médico de guardia constató que presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo, con orificio de entrada y salida en la región parietal, además de otra lesión en el abdomen.

El hombre quedó internado en grave estado de salud. Alrededor de las 5.38 horas, desde el Hospital Central informaron que había fallecido.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras.