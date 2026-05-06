McDonald’s abrirá un nuevo local en Mendoza y buscan 40 empleados: cómo postularse

La reconocida cadena de comida rápida confirmó la apertura de un nuevo restaurante en la Terminal de Ómnibus de Mendoza. La convocatoria laboral apunta especialmente a jóvenes que buscan su primer empleo formal.

McDonald’s anunció la apertura de un nuevo restaurante en Mendoza y confirmó la incorporación de 40 nuevos puestos de trabajo para cubrir distintas áreas operativas. El flamante local estará ubicado en Espacio Costanera, el nuevo desarrollo comercial que se encuentra en construcción en el ala oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Con esta apertura, la empresa alcanzará su décimo local en la provincia.

Desde la compañía explicaron que la búsqueda laboral está orientada principalmente a jóvenes que buscan acceder a su primera experiencia laboral formal. Según indicaron, el objetivo es ofrecer un entorno de aprendizaje, capacitación y crecimiento profesional dentro de la empresa.

“Esta nueva apertura representa una gran oportunidad para seguir creciendo en Mendoza y generar empleo para jóvenes de la comunidad”, señaló Luis Zambonini, socio de Arcos Dorados en Mendoza.

Cómo será el nuevo local de McDonald’s en la terminal de Mendoza

El nuevo restaurante tendrá una superficie aproximada de 150 metros cuadrados y contará con tecnología de última generación para optimizar la experiencia de los clientes.

Entre las novedades, incorporará sistemas digitales para realizar pedidos de forma rápida y personalizada, buscando agilizar los tiempos de atención.

Cómo postularse para entrar a trabajar en el nuevo McDonald’s de Mendoza

El proceso de inscripción será completamente digital y estará disponible a través de la sección “Trabajá con nosotros” del sitio oficial de McDonald’s Argentina.

Para aplicar, los interesados deberán:

Completar un formulario con datos personales

Cargar información de contacto

En algunos casos, grabar un video de presentación tipo currículum

La empresa informó que pueden postularse jóvenes desde los 16 años con autorización de sus padres, o mayores de 18 años de manera independiente.

Una vez finalizada la inscripción, el sistema seleccionará a quienes residan en Mendoza para ver si avanzan a una instancia de entrevista presencial.

Podés postularte acá: link a la página

Primer empleo: una oportunidad para jóvenes mendocinos

La convocatoria se presenta como una alternativa para quienes buscan insertarse por primera vez en el mercado laboral formal. Desde la firma destacaron que el programa apunta a desarrollar habilidades vinculadas al trabajo en equipo, atención al cliente y capacitación constante.