Las Heras: por el viento Zonda se cayó un árbol y mató a un motociclista

El hecho ocurrió este miércoles en medio de las ráfagas que descendieron al llano. La víctima falleció en el acto, mientras que otro motociclista logró salvarse.

Una jornada marcada por el viento Zonda en Mendoza terminó en tragedia este miércoles por la tarde. Un motociclista murió luego de que un árbol de gran porte cayera sobre calle Dorrego en el departamento de Las Heras.

El hecho se produjo pasadas las 17 en la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga, en una zona urbana donde las ráfagas ya se hacían sentir con intensidad en horas de la tarde.

Según el parte policial, dos motocicletas iban transitando por calle Dorrego cuando el árbol se desplomó repentinamente. El impacto fue directo y no les dio margen de reacción.

Como consecuencia, uno de los ocupantes falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, mientras que el otro motociclista sufrió heridas.

Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar y trasladó al sobreviviente al Hospital Ramón Carillo para que fuera atendido por personal médico, ya que tendría una pierna quebrada.

Trabajan en el lugar Bomberos y personal de Edemsa, debido a la presencia de cables caídos.